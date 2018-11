Hannover

Kinofilme wie Sebastian Schippers„Victoria“ werden in einem einzigen langen Take gedreht, und Regisseur Dani Levy hat im Sommer sogar schon einen „Tatort“ ins Fernsehen gebracht, der ohne einen einzigen Schnitt auskommt: In neuen Filmen verfolgt die Kamera das Geschehen – in Echtzeit und im Wortsinn. Ein ganz ähnliches Prinzip hat nun auch der Berliner Autor und ehemalige HAZ-Mitarbeiter André Mumot im starken Beginn seines zweiten Romans „Geisternächte“ angewandt.

Wie im Vogelflug verknüpft er die ersten Szenen zu einem düsteren, geheimnisvoll verbundenen Panorama: die arbeitslose Schauspielerin, die spiritistische Sitzungen abhält, ihr Bruder, der brutal zusammengeschlagen wird, ein Junge, der tot in einer Astgabel hängt. Die kunstvolle Ouvertüre macht schnell deutlich, dass Mumot mehr im Sinn hat, als einen Krimi zu schreiben.

Er erweitert die klassische Tätersuche mit Elementen aus Märchen und Gesellschaftskritik: In den „Geisternächsten“ geht es um gute Geister und den Ungeist der Vergangenheit, der neu erwacht. Und ganz nebenbei auch noch um Schwulenfeindlichkeit und die Künstlersozialkasse. Mumots Figuren wirken wohl deshalb manchmal ein bisschen konstruiert. Doch er amalgamisiert die unterschiedlichen Zutaten seines Romans raffiniert zu einem schön schillernden Ganzen: ein spannendes Romanexperiment.

André Mumot: „Geisternächste“. Eichborn. 414 Seiten, 22 Euro.

Von Stefan Arndt