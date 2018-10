Hannover

Unter den Dorfbewohnern muss sich schnell herumgesprochen haben, wer der Käufer der leerstehenden Jugendstilvilla an der Hornerstraße 214 war. In der niederösterreichischen 3500-Seelen-Gemeinde Gars am Kamp ließ sich 1987 der bekannteste Musiker des Landes nieder: Falco. Johann „Hans“ Hölzel war nicht gekommen, um Rockstarallüren auszuleben – der damals 30-Jährige wollte seine Ruhe haben. Seine größten Hits, wie „Der Kommissar“, „Rock Me Amadeus“ oder „Jeanny“, waren zu dieser Zeit schon erschienen. Erfolgsdruck, Drogen, Schulden: Falco wollte dem Trubel, der ihm im 80 Kilometer südlich gelegenen Wien entgegenschlug, entfliehen. Fans ist dieses Kapitel aus Falcos Leben in Gars am Kamp und der Villa größtenteils unbekannt. Kein Wunder: Für die Öffentlichkeit ist die gelb gestrichene Villa nicht zugänglich. Zum ersten Mal überhaupt sind nun Falco-Devotionalien aus seinem Domizil für das Publikum zu sehen. Von heute an ist die Ausstellung „Falco, in Gars am Kamp“ im Theatermuseum Hannover zu sehen. „Die Villa ist eine Zeitkapsel“, sagt Museumsleiter Carsten Niemann.

Unter den 80 Objekten, die im Theatermuseum Hannover gezeigt werden, sind Musikinstrumente, eine Aschenbechersammlung, Kleidungsstücke und Briefe. Fotos aus der Villa zeigen, wie Falco die Gegenstände angeordnet hat. In einem Regal voller Musikpreise hat er etwa eine Schachtel Zigaretten gebunkert. Fans bietet die Ausstellung einen Blick hinter die Kunstfigur Falco. In Gars am Kamp wurde aus dem extrovertierten Popstar wieder Johann Hölzel, der sich kitschige Tassen mit dem Namenszug seiner Mutter ins Regal stellte. Bis heute, 20 Jahre nach Hölzels tödlichem Autounfall in der Dominikanischen Republik, wird in der Villa geputzt und der Garten gepflegt – so als würde das Haus darauf warten, dass Falco zurückkehrt.

Falcos Villa in Gars am Kamp. Quelle: Niko Havranek

Seunig druckt Verschwörungstheorien

Für den Verleih der Ausstellungsobjekte nach Hannover und die Instandhaltung der Villa sorgt Hölzels langjähriger und vermögender Freund Ronald Seunig. In Österreich ist der Unternehmer auch als „Don Ron“ bekannt. Dass es sich bei dem Unternehmer um eine fragwürdige Person handelt, wusste Theatermuseumsleiter Niemann angeblich nicht, als er Seunig wegen der Ausstellung kontaktierte.

Seunig war Anfang der Neunzigerjahre mit Duty-Free-Läden und der Einkaufsstadt „Excalibur City“ an der tschechisch-österreichischen Grenze reich geworden. Deren Jahresumsatz soll rund 50 Millionen Euro betragen. Mit seinem Geld geht Seunig bis heute vielschichtig um: In seinem australischen Anwesen hat sich der inzwischen 54-Jährige einen Teich anlegen lassen, in dem er mit einem eigenen U-Boot auf Tauchfahrt gehen kann; Fotos davon zeigt er auf seiner Internetseite. Seunig ist außerdem Vorsitzender der Falco-Privatstiftung, die Musiker fördert und das Anwesen in Gars verwaltet. Und der Unternehmer ist als Herausgeber eines rechtspopulistischen Magazins tätig: „Alles roger?“ erscheint monatlich und enthält asylbewerberfeindliche Kommentare und Verschwörungstheorien. 200.000 Exemplare werden pro Monat gedruckt und in Österreich kostenlos in Fußgängerzonen verteilt oder in Imbissen ausgelegt.

Nach dem Tod von Falcos Mutter (rechts) erbte Ronald Seunig (links) den Nachlass des Sängers. Quelle: Franz Enzmann / Niederösterreichische Nachrichten

„Hitler hat den Krieg nicht angefangen“

Beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes in Wien, das zu Rechtsextremismus forscht, hat man Seunig und das Magazin „Alles roger?“ seit der Gründung 2015 im Visier. „Die Zeitschrift ist getragen von Lügenpresse-Vorwürfen, Islamfeindlichkeit und Fremdenhass, die in eine Richtung von rechtspopulistischen Parteien wie der FPÖ geht“, sagt Archiv-Mitarbeiter Bernhard Weidinger. Seunig bezahle die Produktion des Magazins aus eigener Tasche. „Für sein Sendungsbewusstsein und die abgedruckten Verschwörungstheorien nimmt er viel Geld in die Hand“, sagt Weidinger. Eine andere Episode des Unternehmers stammt aus dem Jahr 2003, als Seunig einem Journalisten sein Anwesen zeigte: An einer Wand entdeckte der ein Bild von Adolf Hitler. Auf den Ausbruch des Zweiten Weltkrieg angesprochen, soll Seunig gesagt haben: „Das stimmt alles nicht, Hitler war es nicht, der den Krieg angefangen hat, man hat Hitler provoziert.“ Daran habe er einen Vergleich zwischen Hitler und Jesus angeschlossen – beide hätten schließlich viel erreicht.

Falco in der Kneipe kennengelernt

Von Seunigs Gesinnung und seiner Tätigkeit als Magazin-Herausgeber erfuhr Museumsleiter Niemann eigenen Angaben zufolge erst während der Planung der Ausstellung. „Ich habe ihn für die Umsetzung gebraucht, und alles andere muss ich und will ich ausklammern“, sagt er. Seunigs Rolle als Falco-Freund und Wohltäter stehe bei der Zusammenarbeit im Vordergrund.

Carsten Niemann, Leiter des Theatermuseums. Quelle: Frank Wilde

Seunig und Falco lernten sich 1994 in der Kneipe Poldwirt kennen – schräg gegenüber der Villa. Als Falcos Mutter, Maria Hölzel, vor vier Jahren starb, wurde Seunig zum Alleinerben seines Nachlasses. Neben den Exponaten ist bei der Ausstellung auch ein Fernsehinterview mit Ronald Seunig zu sehen. Darin redet er über seine Freundschaft zu Falco.

Das Theatermuseum zeigt die Ausstellung vom 19. Oktober bis zum 17. März 2019.

Zwei weitere Ausstellungen im Theatermuseum Im oberen Stockwerk präsentiert das Theatermuseum eine Ausstellung mit Bildern des hannoverschen Fotografen Will Burgdorf. Ende der Zwanzigerjahre machte sich der Künstler mit seinen Porträts von bekannten Tänzern, Schauspielern und Malern einen Namen, bevor er 1944 im Krieg fiel. Unter anderem lichtete Burgdorf den Schriftsteller Joachim Ringelnatz und den Philosophen Theodor Lessing ab. Sein Tagesgeschäft waren Familien- und Tierfotos – diese sucht das Theatermuseum im Zuge der Ausstellung: Wer Fotos von Burgdorf in seinem Besitz hat, wird gebeten, das Museum kontaktieren. Die Fotos sollen in einem Sammelband veröffentlicht werden. Eine weitere Fotoausstellung gibt es im Untergeschoss: Dort sind die Porträtbilder des Promi-Fotografen Peter Brüchmann zu sehen. Bekannt wurde der 2016 verstorbene Künstler mit seinen Fotos der Beatles während ihrer Zeit in Hamburg. Die Schauspielerin Romy Schneider fotografierte Brüchmann Ende der Sechziger auf dem Münchener Filmball. In der Ausstellung sind außerdem Porträts von Prominenten, wie Karin Baal, Sharon Tate, Hannelore Elsner, Senta Berger und Hildegard Knef zu sehen.

Von Manuel Behrens