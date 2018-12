Hannover

Das ist ein bisschen blöd gelaufen für Hannover: Am Tag seiner Lesung im Pavillon gibt Rocko Schamoni bekannt, dass er über vier Jahre nach seinem letzten Roman, „Fünf Löcher im Himmel“, demnächst auf Tour mit dem Nachfolger geht. Am 18. Februar soll seine Hamburger-Kiez-Geschichte „Große Freiheit“ erscheinen – nach Hannover kommt er damit vorerst nicht. Dass es nichts aus dem neuen Buch zu hören gibt: geschenkt.

2005 war Rocko Schamoni mit seinem Bestseller„Dorfpunks“ bekannt geworden. Und ganz in Punk-Manier ist er genau dann am unterhaltsamsten, wenn er improvisieren und Chaos stiften kann kann. Der 52-Jährige ist Experte für Anarcho-Humor mit melancholischem Einschlag. „Ich bin schon wieder richtig scheiße drauf“, sagt er und grinst schelmisch ins Publikum. „Heute ist Tourstart, morgen ist Tourmitte und übermorgen ist Tourabschluss.“ Darauf ein Schluck Bier einer hannoverschen Marke: „Boah, schmeckt das ätzend.“ Auf Lokalpatriotismus gibt Schamoni wenig. Vielleicht, weil sich das als ex-Punk nicht ziemt, vielleicht aber auch, weil er aus dem 5000-Seelen-Kaff Lütjenburg in Schleswig-Holstein kommt. Egal, seinem Publikum gefällt diese Ungeradlinigkeit.

„Habe Texte aus dem Internet kopiert“

Mit „Ich hab’ ein mir ein paar Texte aus dem Internet rauskopiert. Die lese ich jetzt vor“, geht nach längerem Monolog, dann auch die Lesung los. Schamoni liest unveröffentlichte Kurzgeschichten aus dem unveröffentlichten Band „Dummheit als Weg“. Schamoni klärt auf, dass man beim Thema Dummheit erst bei sich selbst anfangen müsste, bevor über andere geurteilt wird. Die Erzählungen sind, typisch Schamoni, maßlos überdreht aber klar pointiert. Es geht um deutsches Besserwissertum, das in einem Verkehrsunfall in Frankreich endet. Oder um das erste Date einer Internetbekannschaft, bei dem Schamoni mit einem Effektgerät die Stimmen von Mann und Frau nachstellt – mal vorgelesen, mal improvisiert. Und je spontaner er arbeitet, desto besser ist es. Da kann der musikalische Teil seiner Show nicht mithalten: Begleitet von Tex Matthias Strzoda an der Gitarre gibt es Songs, wie seinen Szenehit „Der Mond“ und Cover-Versionen unbekannterer Songs, etwa “Das Zelt“ von Jeans Team. Rocko Schamoni kann auch ohne aktuelle Veröffentlichung auf der Bühne bestehen. Je weniger er vorher plant, desto besser wird es.

Von Manuel Behrens