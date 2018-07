Beethoven bei den Musiktagen in Hitzacker

Kultur Festival - Beethoven bei den Musiktagen in Hitzacker Hitzacker-Intendant Oliver Wille setzt bei den Sommerlichen Musiktagen auf ein radikales Beethoven-Programm mit ebenso vielen Stars wie Experimenten.

Am Boden: Das Kuss-Quartett (mit Oliver Wille, zweiter von links) probt mit Yui Kawaguchi von Nico and the Navigators für das Eröffnungskonzert. Quelle: Oliver Proske