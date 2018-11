Hannover

Das Blöde am Erwachsensein, ist die gesellschaftliche Erwartungshaltung, sich zumindest in der Öffentlichkeit unter Kontrolle zu haben. Wer mit Mitte 30 noch beim Anblick einer berühmten Persönlichkeit loskreischt, könnte schief angeschaut werden. In der gleichen Situation manisch loszuheulen, ist auch nicht besser. Das Musical „Boy Bands Forever“ will eine nostalgisch-emotionale Rückkehr in die Teenie-Zeit sein, in der Gefühlsdurcheinander, unerwidertes und unerreichbares Verliebtsein für zwei Stunden in Ordnung sind. Moderator und Ensemblemitglied Ole Lehmann fordert das Publikum sogar dazu auf: Kreischen, Flennen, Gackern, Plüschtiere schmeißen –heute Abend ist das wieder-Teenager-sein in Ordnung.

Es soll eine Reise in die Achtziger- und Neunzigerjahre, in die große Zeit der Boybands und deren Vergötterung werden. Laut Ankündigung ist es „ein perfekter Mädelsabend – um einfach zusammen mit seinen Liebsten in die wilde Jugendzeit zurückzublicken.“ Und so kommt der Mädelsabend. Bei einigen ist er ironisch angehaucht, bei anderen nicht –die Musik von damals ist schließlich immer noch gut. Ein „Mädelsabend“, der aus der Hand von Männern stammt: Regisseur und Autor ist „Quatsch Comedy Club“-Erfinder Thomas Hermanns. Marvin A. Smith, der mit Michael Jackson und Helene Fischer zusammengearbeitet hat, ist Choreografie-Chef. Und Christoph Papendieck ist musikalischer Leiter.

Ja, so war das damals

Das Musical beginnt wie eine Powerpoint-Präsentation: Moderator Ole Lehmann stellt zu Beginn die fünf Stereotypen einer Boyband vor, wie sie bei den Backstreet Boys, Take That und so weiter aufzufinden waren. Da ist der artige Schwiegersohn, der süße Mädchenschwarm, die sportliche Grinsebacke, der verruchte und exzessliebende Herzensbrecher und der namenlose Fünfte, der halt irgendwie dabei ist. Im Publikum wird zustimmend gelacht und geklatscht: Ja, so war das damals. Hätte man den selben Personen im Publikum vor 20 Jahren diese Wahrheit eröffnet, der Gang zur Schule wäre für einige Tage wegen gebrochener Herzen undenkbar gewesen. Stattdessen wird in der bestuhlten Swiss Life Hall stehend zu Songs, wie „Step by Step“ (New Kids On The Block) oder „Quit Playing Games“ von den Backstreet Boys gesungen.

Teenie-Träume bewahren

Das Musical will Boybands karikieren und ihr Erfolgsrezept zeigen. Dabei kommt versehentlich das eigentliche Wesen der Retro-Show zum Vorschein: Fünf junge Menschen werden zusammengecastet, spielen in ihrer Band verschiedene Rollen, um für die dahinterstehende Industrie Geld zu scheffeln. Und so geht Lehmann mit der Band die wichtigsten Stationen einer Karriere durch: Die Vorbereitung, den Abschied vom alten Leben, den Dreh eines Musikvideos, den Ruhm. Dabei spielt er selbst den Videoregisseur oder den Produzenten. Dazu gibt’s die altbewährten Pop-Songs.

Mit etwa 1000 Gästen ist die Swiss Life Hall luftig gefüllt und großzügig mit Vorhängen verkleinert. Vielleicht ist die Nachfrage an der Show auch überschaubar, weil sich Boyband-Fans den Zauber ihrer Teenie-Träume bewahren möchten. Die Realität des Erwachsenseins ist schließlich schon schwer genug.

Von Manuel Behrens