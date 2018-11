Hannover

Einige Haushaltsunfälle bereiten schon beim Gedanken daran ein mieses Gefühl: sich mit einem Küchenmesser den Daumennagel aufschzuneiden. Nach dem Aufstehen mit dem kleinen Zeh gegen die Bettkante zu treten. Sich den Gaumen mit dem ersten Schluck von brühheißem Tee zu verbrennen. Ungefähr so fühlt sich der Besuch einer Show von und mit Oliver Pocher an. Der 40-Jährige aus Isernhagen ist nach fünf Jahren Bühnenpause wieder zurück. Vermisst haben ihn im Theater am Aegi anscheinend nur Wenige – etliche Sitze sind leer geblieben. „Die Tribüne ist wohl leer, weil die 96-Ultras nicht da sind“, sagt Pocher in Anspielung auf den vergangenen Fan-Boykott seiner Lieblingsmannschaft. In den nächsten zwei Stunden wird es einer der besseren Gags bleiben.

In seinem Programm will sich Pocher über die Nutzer sozialer Netzwerke lustig machen. Doch leider spielt die Technik nicht mit: Sein Smartphone, auf dem er Beiträge von Prominenten der Güteklasse C bis F zeigen möchte, lässt sich nicht mit dem Bildschirm auf der Bühne verbinden. Zwischenzeitlich fuhrwerkt Pocher auf drei verschiedenen Geräten herum, während er seinen Techniker anmault. „Das ist mir peinlich“, entschuldigt sich der Comedian.

„Sie können mir ja ein Bild mit wenig an schicken“

Doch richtig peinlich wird es erst noch: Auf der Bewertungsplattform Tripadvisor sucht er ein renommiertes, hannoversches Hotel heraus. Dann liest er die negative Rezension eines Gastes vor, der laut Nutzerprofil Rollstuhlfahrer ist. Bei seinem Besuch war er unter anderem nicht an die Mini-Bar gekommen. Rollstuhlfahrer, Mini-Bar – witzig? Pocher greift zum Telefon, ruft in besagtem Hotel an und gibt sich als ebenjener Gast aus. Das folgende Gespräch ist an Stumpfheit kaum zu unterbieten. Als Pocher sich zu erkennen gibt, kommt ein schmallippiges „Na toll“ aus dem Hörer. „Sie können mir ja ein Bild mit wenig an von sich schicken“, verabschiedet sich Pocher. Diskriminierung – witzig?

Ähnlich stumpf geht er mit einer Frau aus dem Publikum um: Die hat sich vom Comedian breitschlagen lassen, ihr Nutzungsverhalten einer Dating-App auf der Bühne zu zeigen. Als Pocher unter ihrem Namen mehrere einschlägige Nachrichten an fremde Männer verfasst hat, verliert sie berechtigterweise die Geduld. Als sie ihr Smartphone zurück möchte, rennt Pocher weg. Wie der Junge auf dem Schulhof, der einem Mädchen das Freundebuch geklaut hat. Pennälergags – witzig?

Kalt und zynisch

Weiter geht es mit Gags über Allergiker („Wenn jemand an einer Erdnuss verreckt, dann hat Gott das so gewollt“), Veganer oder den insolventen Boris Becker. Vielen Gags wirft er vorsichtshalber „War nur ein Spaß“ hinterher. Oliver Pocher möchte mit seinem spätpubertären Auftreten schockieren. Nach ein paar Bier an einer Isernhagener Bushaltestelle mag seine Teenie-Clique die Gags des jugendlichen Olivers abgefeiert haben: Pocher – witzig. Doch was der 40-Jährige Humor nennt, ist eine Ansammlung von Kälte, Zynismus und dem Zwang, nach unten zu treten.

Zum Abschluss noch ein Gedanke, der ein ungutes Gefühl auslösen könnte: Dies ist der bekannteste Comedian Hannovers. Pocher – leider.

Von Manuel Behrens