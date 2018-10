Hannover

Ein Sonntagabend ist ein schlechter Zeitpunkt, um ein Konzertprogramm mit Trinkliedern zu füllen. Einige Besucher sind möglicherweise noch wegen der beiden Vorabende nicht gut auf Alkohol zu sprechen. Die anderen müssen sich zurückhalten, schließlich ruft am Montag die Arbeit. Oder beides zusammen. Und so kamen nur etwa 120 Gäste zum Konzert der Band Corvus Corax im Pavillon.

Zur Galerie Die Mittelalter-Band Corvus Corax war auf ihrer Skál-Tour im Pavillon.

Das aktuelle Album der Mittelalter-Folklore-Band, „Skál“, dreht sich einzig und allein um ein Thema: Alkohol. Von der Getränkeauswahl, über die Freude am Exzess und den Angestellten der Schankwirtschaft (“Her Wirt nun trage her den Vin, allvoll woll'n wir bi dem sin“) – Corvus Corax lassen kaum eine Frage zu diesem Thema unbeantwortet.

Verpackt sind die hochprozentigen Texte unter anderem in altdeutscher, altnordischer oder altdänischer Sprache. Wenn Sänger Castus das erstaunlich nüchterne Publikum zum Mitsingen aufforderte, entwickelte sich in Stiller-Post-Manier eine ganz eigene Fantasiesprache im Saal. Dazu gab es mittelalterliche Melodien der siebenköpfige Band: Mit Dudelsack, Schalmei, Drehleier und anderen –zum Teil selbst gebauten – Instrumenten verbreitete eine Gruppe Stimmung, wie man sie aus rustikalen Saufgelagen aus Spielfilmen kennt. Allerdings lässt sich so viel Ausgelassenheit nicht so richtig ausleben, wenn der Tag danach auf einen Montag fällt.

„Hol Bier herbei“

Abhilfe sollte ein in Eigenregie konstruiertes Trinkgerät schaffen: Durch eine breite Holzöffnung wurde eine Met-Bier-Mischung in einen überdimensionierten Schlauch gelöffelt. Dessen Ende wurde zum Song „Hol Bier herbei“ (Hol Bier, hol Bier, hol Bier heran, Hol Bier, hol Bier, hol Bier heran, Hol Bier, hol Bier, hol Bier heran, Wir saufen heut lieber für zwei!’“) zu freien Verfügung ins Publikum gehalten – Skál.

Das mittelalterliche Mischgetränk gab es für zwölf Euro und in Flaschen abgefüllt neben Shirts und Schallplatten auch am Merchandise-Stand der Band zu kaufen. Eine Konzerterinnerung der anderen Art – die sich die Käufer wahrscheinlich für das nächste Wochenende aufheben.

Von Manuel Behrens