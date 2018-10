Hannover

Nach dem Konzert versammeln sich die neun Musiker von Brit Floyd am T-Shirt-Stand. Dort, im Foyer des Theater am Aegi, schreiben sie Autogramme für die Fans. Etwa 900 Gäste sind gekommen, um die Hits von Pink Floyd live und mit spektakulärer Lichtshow zu sehen. Nach zweieinhalb Stunden mit „High Hopes“, „The Dogs of War“ und natürlich „Money“ verschwimmen am Merchandise-Tisch fast die Grenzen zwischen Original und Coverband: Wessen Fans stehen hier eigentlich? Denn die Band um Damian Darlington, Sänger, Gitarrist und musikalischer Direktor, kann Gänsehautmomente erzeugen: Der Chor in „Another Brick in The Wall“ oder das mit stimmlicher Gewalt kopierte „The Great Gig in the Sky“.

Zur Galerie

Brit Floyd ahmen Sound, Effekte und Darbietung tadellos und in Perfektion nach. Lässt man den Blick von den Musikern ab und schaut nur auf die kreisförmige Leinwand, auf der Videosequenzen laufen, ist das Quartett um Roger Waters und David Gilmour wieder ganz nah. Vielleicht ist es auch Nostalgie, weil jeder im Raum weiß, dass Pink Floyd nie wieder in Originalbesetzung auf einer Bühne stehen werden.

Von Manuel Behrens