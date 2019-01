Hannover

Der Kritikerkollege war nicht im Dienst. Nach dem Theater, nach knapp vier Stunden mit Clowns und Bällebad, rotierender Drehbühne und Projektionen, Zigarettenqualm und Theaternebel, Liedgesang und Kalauern, finde ich einen Facebook-Eintrag von ihm. Er schreibt:

„Liebe Theaterfreundinnen und -freunde, die mich vielleicht ein bisschen schätzen ... ich muss mich entschuldigen. Für etwas, was sich überhaupt nicht gehört für jemanden, der große Teile des Lebensunterhalts damit bestreitet, ins Theater zu gehen und über die Arbeit dort zu berichten - ich habe gerade eine Premiere in der Pause fluchtartig verlassen (…). Heute ging es einfach nicht mehr - ich hatte das überwältigende Gefühl, dass mir Stunden gestohlen werden; Nerven auch.“

Oha. Sonst ist der Kollege nicht so. Sonst ist er sehr aufgeschlossen, dem Experiment durchaus zugetan und dem Schauspiel mit Leidenschaft verbunden. Aber er war ja auch privat da, nicht beruflich. Ich antworte: „Lieber Kollege. Ich habe durchgehalten. Aber ich fühle nichts mehr.“ Und so war es auch.

Jemand fragt, ob es Nebel gab. „Nebel und Clowns“ antworte ich.

Eigentlich hatte ich nichts gegen Clowns. Bis sie mir auf den Bühnen des Staatstheaters Hannover in der Intendanz von Lars-Ole Walburg wieder und wieder begegneten. Wenn man nicht genau wusste, was ein Schauspieler auf der Bühne tragen sollte, verpasste man ihm ein Clownskostüm. Wenn man eine Utopie auf die Bühne bringen wollte, schickte man Clowns hinaus; wenn man sanften Schrecken erzeugen wollte: Clowns. Clowns und Zirkus, das passte oft. Zu oft. Jetzt habe ich eine Clowns-Allergie.

Das Stück, das der Kollege in der Pause verlassen hatte, hatte bereits vor mehr als einem halben Jahr Premiere. „Die verlorene Oper. Ruhrepos“, ein Projekt des Regisseurs Thorleifur Örn Arnarsson und des Dramatikers Albert Ostermaier, wurde im Rahmen der Ruhrfestspiele Recklinghausen uraufgeführt. Selbstverständlich kann man es auch anderswo spielen, etwa in Hannover, aber es ist ein Stück für das Ruhrgebiet.

Im zweiten Teil beschäftigt sich das „ Ruhrepos“ mit dem Ende der Kohleförderung im Ruhrgebiet und wie das ist, wenn etwas verschwindet. Im ersten Teil geht es um eine Oper, die nie fertiggestellt wurde. 1927 erhielten Bertolt Brecht und Kurt Weill den Auftrag, eine „Industrieoper“ für die Stadt Essen zu produzieren. Musik, Schauspiel und Film sollten dabei gleichberechtigt sein. Die Oper kam nie zustande. Insofern ist „Die verlorene Oper. Ruhrepos“ auch ein Projekt über das Scheitern. Aber muss ein Projekt über das Scheitern unbedingt fast vier Stunden dauern? Und ist es okay, wenn es selber scheitert? Kritiker müssen auf solche Fragen Antworten finden. Dafür müssen sie bis zum Ende sitzen bleiben. Meine Antwort: Hm. Eher nicht.

Natürlich halten Theaterleute das Theater für ein hochinteressantes Forschungsgebiet. Andere sehen das vielleicht nicht so. Und Schriftsteller finden, dass Schriftstellerprobleme eine wichtige Sache sind. Andere sehen das vielleicht nicht so. Im „ Ruhrepos“ gibt es eine Szene, in der ein Schauspieler als Albert Ostermaier lange über Schreibschwierigkeiten lamentiert. Muss das so ausgewalzt werden? Müssen auch noch der Regisseur und die Dramaturgin im Stück zu Wort kommen? Ist das nicht alles sehr eitel?

Andererseits geht es hier um das Erschaffen von etwas. Um das Hervorbringen, das im zweiten Teil mit dem Verschwinden kontrastiert wird. Es geht um die Kunst. Und da sind die vielfältigen Spiegelungen, das Durchhaltevermögen, das selbstbewusste Beharren auf speziellen Ausdrucksformen und das wilde Spiel (besonders von Aljoscha Stadelmann, Mathias Max Herrmann und der wunderbaren Bettina Lamprecht) ja durchaus angemessen.

Doch dann ist da wieder das lächerliche Bällebad am Schluss: schwarze Kugeln, die in Säcken und Tonnen auf die Bühne geschafft werden, als vom Ende der Kohleförderung im Ruhrgebiet die Rede ist. Am Ende werden sie mit Kunstrasenfliesen überdeckt. Aha: die Begrünung der Industriebrachen. Weißte Bescheid.

Die Schauspieler stolpern darauf herum. Immer kurz vorm Absturz. Jedenfalls tun sie so, als ob. Das ist ihr Job. In der Bahn schau ich nach, was sich bei Facebook getan hat.

Von Ronald Meyer-Arlt