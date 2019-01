Hannover

Es gibt viel Glanz bei den Kunstfestspielen Herrenhausen – das ist schon im Programmheft zu sehen, das für die zehnte Ausgabe auf goldenem Papier gedruckt ist. Die Festivalgründung wird in diesem Jahr mit einem großen Geburtstagsfest gefeiert. Am 12. Mai gibt auf dem weitläufigen Gartengelände Installationen, Performances, Konzerte und Kino bei freiem Eintritt. „Wir möchten der Stadt etwas zurückgeben“, sagte Intendant Ingo Metzmacher bei der Vorstellung des Programms in der Orangerie.

Intendant Ingo Metzmacher (Zweiter von links) mit Dramaturg Stefan Buchberger (links), Oberbürgermeister Stefan Schostok und Johannes Janssen von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung (rechts). Quelle: Moritz Frankenberg

Von 14 Uhr bis 24 Uhr wird der Garten beim Geburtstagsfest von so unterschiedlichen Künstlern wie der Jazz-Diva Jocelyn B. Smith oder der chilenisch-amerikanischen Performerin Sylvia Palacio Whitman belebt. Beide sind Stars ihres jeweiligen Genres, und es ist auch in diesem Jahr typisch für die Kunstfestspiele, ein stilistisch sehr breites Spektrum zu präsentieren. Viele Produktionen lassen die Grenzen zwischen Konzert, Theater, Tanz, Kunst und Performance verschwimmen. Eröffnet werden die Festspiele am 10. Mai, bis zum 26. Mai sind rund 90 Veranstaltungen geplant.

Besonders prominent sind zwei Theatermacher, die in Hannover eigene Arbeiten einrichten werden. Der US-Amerikaner Peter Sellars ist seit Langem einer der gefragtesten Opernregisseure. Als deutsche Erstaufführung wird er die erstaunliche Musik des 1983 ermordeten kanadischen Komponisten Claude Vivier nach Herrenhausen bringen: Dessen Stück „Kopernikus – Opéra rituel de mort“ wird die Kunstfestspiele eröffnen.

Szene aus Peter Sellars Produktion von „Kopernikus – Opéra-rituel de mort“ Quelle: Vincent Pontet

Der Künstler und Regisseur Romeo Castellucci gehört seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten Theatermachern der Welt. Im vergangenen Jahr etwa machte seine rätselhafte, hochästhetische Version der Strauss-Oper „Salome“ bei den Salzburger Festspielen Furore. In Hannover wird er eine ältere Arbeit mit dem Titel „Giudizio. Possibilità. Essere – Übungen zu ,Der Tod des Empedokles’ von Friedrich Hölderlin“ neu einstudieren. „Wenn Sie Lust haben auf eine große Ratlosigkeit, müssen Sie da hingehen“, rät Metzmacher und meint das nicht als Warnung: Castelluccis Arbeiten sind Erlebnisse, die die Grenzen des Verstandes sprengen können.

Frank Zappa 1992 bei den Proben zu „The Yellow Shark“. Quelle: Hans Jörg Michel

Im Konzertprogramm leitet der Intendant das Ensemble Modern, in dem seine Musikerkarriere einst begonnen hat, bei Werken von Frank Zappa. „Das Ensemble war Zappas letzte Band“, sagt Metzmacher und spielt auf das Album „Yellow Shark“ an, das der Musiker mit dem deutschen Ensemble Modern in Kalifornien eingespielt hat und das Metzmacher nun für ein Konzert am 18. Mai in die Eilenriedehalle bringt – dem Ort, an dem Zappa 1979 selbst aufgetreten ist.

Besondere Erlebnisse versprechen auch die Auftritte des französischen Pianisten Pierre-Laurent Aimard, der am 25. und 26. Mai Olivier Messiaens von Vogelstimmen inspiriertes Monumentalwerk „Catalogue d’Oiseaux“ präsentiert – in vier Konzerten an verschiedenen Orten im Garten und zu verschiedenen Tageszeiten: Die Auftritte um 17, 20, 23 und 6 Uhr können so von ganz unterschiedlichem echten Gezwitscher begleitet sein. Am 22. Mai gibt sich der 72-jährige Geiger Gidon Kremer mit Werken Mieczyslaw Weinberg und Bildern des Fotografen Antanas Sutkus die Ehre, Trompeter Håkan Hardenberger spielt am 15. Mai.

Das Ehrenhof-Projekt der Gruppe YRD-Works Quelle: Kunstfestspiele

Auf dem Faust-Gelände zeigt die britische Forced-Entertainment-Gruppe derweil das Gesamtwerk von William Shakespeare: Vom 11. bis zum 19. Mai sind dort sämtliche seiner Dramen zu erleben – nacherzählt von jeweils einem Darsteller der Gruppe mit Alltagsgegenständen wie Flaschen und Konservendosen als Hauptdarstellern auf einer Küchentischbühne. Dazu kommen Konzerte im Festivalzelt, ein breites pädagogisches Programm und ein wissenschaftliches Symposium zur möglichen politischen Relevanz von zeitgenössischen Kunstfestivals. Erstmals als Spielort einbezogen wird der Ehrenhof: Dort wird die deutsche Künstlergruppe YRD-Works als eine Art Schattenriss eine originalgroße Kopie der Fassade des Schlosses Herrenhausen, das ja selbst als Kopie wiederauferstandenen ist, auf dem Kies ausbreiten und so wohl nicht nur beim Symposium für Gesprächsstoff sorgen.

Von Stefan Arndt