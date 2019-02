Hannover

Chorstadt Hannover? Vom 24. April bis zum 5. Mai kann die Stadt diesen Titel wieder ohne jeden Zweifel tragen: Die 19. Internationale A-cappella-Woche präsentiert nicht nur Stars der Szene und interessante Newcomer – sie bringt die ganze Stadt zum Singen.

Möglich ist das zum Beispiel im „A-cappella-Singtreff“, bei dem jeder, der Lust dazu hat, an jedem Festivaltag unter fachkundiger Leitung die Stimme erheben kann. Zuhören lässt sich in zehn Konzerten an neun Orten in Stadt und Region. Höhepunkt ist das Abschlusskonzert am 5. Mai im Kuppelsaal mit fünf verschiedenen Ensembles. Mit von der Partie sind dann auch die Schweden von The Real Group, die allein am 5. Mai in der Neustädter Hof- und Stadtkirche zu hören sind.

Ensemble in Residence ist in diesem Jahr die US-amerikanische Gruppe Accent: Die sechs Mitglieder wohnen in fünf Ländern, proben mithilfe von Skype an verschiedenen Orten gleichzeitig und gelten als vielversprechendstes junges Jazzensemble. Beim Festival singen sie in der Christuskirche (29. April), im Jazz-Club (1. Mai) und im Kuppelsaal.

Weitere Höhepunkte sind ein Wandelkonzert mit dem Ensemble Stimmimpuls auf Schloss Landestrost (30. April), die Barockspezialisten von Stile Antico in der Markuskirche (1. Mai) und das Eröffnungskonzert am 27. April mit dem US-amerikanischen Ensemble Chanticleer.

Am 2. Mai singen die Frauen der Latvian Voices in Garbsen vor allem traditionelle Musik aus Lettland, am 28. April ist die Gruppe Intrmzzo – ein Vokalensemble, das schon in seinem Namen die Vokale einspart, dafür seine Programme aber oft fast theatral inszeniert – im Kulturzelt hinter dem Haus der Jugend zu erleben.

Ergänzt wird das Programm, das wie immer von dem Verein Lauschangriff zusammengestellt wurde, von einem vorbildlichen pädagogischen Angebot: Unter anderem geben The Real Group und Accent Kurse für hannoversche Chöre, die erst noch ausgewählt werden: Bewerben können sich Chöre unter info@acappellawoche.com. Zuhörer können derweil noch entscheiden, wer den A-Capideo-Publikumspreis gewinnt und am 3. Mai bei der A-cappella-Nacht in Isernhagen mit Elephant Claps, YeoMen und der hannoverschen HörBänd auftreten wird. Abgestimmt wird über Facebook.

Karten für die A-cappella-Woche gibt es unter Telefon (05 11) 12 12 33 33.

Von Stefan Arndt