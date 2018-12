Hannover

Als Schauspieler ist David Hasselhoff durch „ Knight Rider“ und „Baywatch“ bekannt geworden, parallel zieht er als Sänger über die Bühnen der ganzen Welt. Im Jahr 2019 beginnt seine nächste Deutschland-Tour, und gleich der erste Auftritt findet in Hannover statt: Am 2. Oktober 2019 ist "The Hoff" in der Swiss Life Hall zu sehen. „Als Amerikaner mit deutschen Wurzeln macht es mir immer wieder besonderen Spaß vor meinen deutschen Fans zu singen“, freut sich Hasselhoff laut Veranstalter auf seine Auftritte. Der Vorverkauf für die Deutschland-Termine startet am Sonnabend, 15. Dezember, um 10 Uhr. Tickets sind hier online erhältlich.

Mit seinem Megahit „I’ve Been Looking For Freedom“ startete er von Deutschland aus seine Karriere als Popsänger. Inzwischen hat "The Hoff" weltweit 43 mal Platin und Gold eingesammelt und 1996 gleich auch einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood für seine Arbeit als Schauspieler.

lok