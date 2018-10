Hannover

In ihrem deutsch-persischen Langfilmdebüt „Die defekte Katze“ zeigt die hannoversche Regisseurin Susan Gordanshekan leise und unaufgeregt die umgekehrt verlaufende Liebesgeschichte von Kian (Hadi Khanjanpour) und Mina (Pegah Ferydoni). Mina, die im Iran lebt, hat sich spät entschieden heiraten zu wollen. Die Erwartungen, die die studierte Mina an einen Ehemann richtet, sind speziell – das findet zumindest die Heiratsvermittlerin, die im Iran einen Mann für Mina finden soll. Mina will auch zum Beispiel auch als verheiratete Frau in ihrem Beruf arbeiten.

Erst heiraten, dann kennenlernen

In Deutschland hat auch Deutsch-Iraner Kian Probleme, eine Frau zu finden. Als er schließlich mit Mina zusammenkommt, ist es nicht gerade Liebe auf den ersten Blick, trotzdem heiraten die beiden im Iran und Mina zieht zu Kian nach Deutschland, wo er als Arzt arbeitet. Das gemeinsame Leben der beiden erweist sich als schwierig, Kian arbeitet, Mina vereinsamt. Als sich die junge Iranerin eine Katze kauft, die auch noch einen Gendeffekt hat, beginnt für das Ehepaar eine Zeit voller Streitigkeiten. Erst nach einer dramatischen Wendung kristallisiert sich der Lösungsweg zu einer funktionierenden Beziehung heraus. Ohne defekte Katze.

Regisseurin Gordanshekan ist als Tochter iranischer Eltern in Deutschland geboren und aufgewachsen und hat in Hannover Kommunikationsdesign studiert. „In der traditionellen iranischen Kultur lernen sich Männer und Frauen über, von der Familie arrangierte, Gespräche kennen. Wenn sie einander sympathisch finden, entscheiden sie sich häufig nach nur wenigen Treffen zu heiraten“, sagt Gordanshekan. Ein wirkliches Kennenlernen finde erst nach der Hochzeit statt. „Ich war überrascht, dass die traditionell geschlossenen Ehen trotzdem oft ähnlich glücklich oder unglücklich verlaufen, wie westliche Liebesehen“, sagt sie. Mit „Die defekte Katze“ habe sie versucht, die Geschichte einer traditionell geschlossenen Ehe zu erzählen, sie aber in den westlichen Kontext zu setzen, um die Gemeinsamkeiten ihrer Herausforderungen herauszustellen.

Regisseurin bei Vorpremiere in Hannover

„Die defekte Katze“ feierte auf der Berlinale 2018 Weltpremiere. In den deutschen Kinos startet der Film am Donnerstag, 4. Oktober. Zum Kino am Raschplatz wird die Regisseurin am 3. Oktober zur Vorpremiere kommen und ihren Film vorstellen. Karten kosten 9 Euro. Tickets gibt es unter der Telefonnummer (0511) 31 78 02 oder unter www.kinoamraschplatz.de.

Von Tomma Petersen