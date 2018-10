Hannover

Unter Gitarristen ist es nicht unüblich, dass der Bühnenboden über mehrere Quadratmeter von Effektgeräten eingenommen wird: Eines für Hall, eines für hohe Töne, eines für Oktav-Verschiebungen oder anderen Unfug. Und ein Gerät, mit dem man andere Effekte an- und ausmachen kann. All das braucht Gitarrist und Sänger Andy Cairns der Band Therapy nicht. Über 80 Minuten senst der 53-Jährige mit seinen drei Mitmusikern auf Dauerverzerrung durch. Und das tut gut.

Zur Galerie Die Stimmung im Musikzentrum war bestens: Einen Pogo-Kreis hat die nordirische Band Therapy über das ganze Konzert aufrecht erhalten.

Das Trio aus Nordirland macht gemeinsam mit dem Ü-30-Publikum im Musikzentrum so viel Stimmung, als hätte Cairns ein Emotions-Effektgerät für die Zuschauer, das auf Dauerbetrieb läuft. Natürlich gibt es so etwas nicht. Trotzdem balgt sich über 22 Songs ein andauernder Pogo.

Therapy haben Gitarrenriffs, die zu clever für Punkrock sind und Melodien, die im Metal als zu punkig gelten. Und wegen dieser Mischung kommen knapp 500 Fans ins Musikzentrum. In 29 Jahren haben Therapy 15 Alben veröffentlicht. Ihre aktuelle Platte heißt “Cleave” - Spaltung.

1989 in der Gegend um Belfast gegründet, weiß Sänger und Gitarrist Cairns, was Spaltung bedeutet: Der Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken hat ihn und seine Mitstreiter seit ihrer Geburt begleitet. Die zunächst pubertäre Reaktion von Therapy: Schroffer, wütender Grunge –und das hält bis heute an. Auf dem aktuellen Album erzählt die Band aus eigener, 29-jähriger Erfahrung, wozu Seperatistenbewegungen, Abspaltungsfantasien und verfeindeten Gesellschaften in Europa taugen: Nichts. Würde es ein Effektgerät für Zusammenhalt geben – Cairns würde es sich höchstwahrscheinlich kaufen und benutzen.

Von Manuel Behrens