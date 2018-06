Hannover



The Commuter. Wenn Liam Neeson als Pendler in einen Vorortzug steigt, dürfte klar sein, dass mit einem geruhsamen Feierabend nicht zu rechnen ist. Hier ist der Mittsechziger wieder als erstaunlich glaubwürdiger Actionheld unterwegs, um ein politisches Komplott aufzudecken. Diesen Job erledigt der schlagkräftige Pendler beinahe in Echtzeit.

Downsizing. Überbevölkerung, Klimakatastrophe, Hunger: Endlich lassen sich all diese Probleme in den Griff bekommen. Und hier ist die Lösung: Wir verkleinern die Menschen auf Miniaturformat. US-Regisseur Alexander Payne lässt in seiner irrwitzigen Science-Fiction-Satire die politische Tragweite immer durchscheinen – auch dank Hauptdarsteller Matt Damon.

Wind River. Wortkarge Menschen vor gewaltiger Schneekulisse: Ein Fährtenleser (Jeremy Renner) und eine junge FBI-Agentin suchen die Mörder einer jungen Frau in einem Indianerreservat in Wyoming. In diesem meditativen Thriller pfeift der Wind gnadenlos, und die Zuschauer im warmen Kino überprüfen unwillkürlich, ob die Protagonisten auch ihre Handschuhe übergestreift haben.

