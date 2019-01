Hannover

“Es geht wie immer um jüdische Komponisten“, sagt der Moderator vor dem Konzert in der Villa Seligmann, doch abgesehen davon – das zeigen die folgenden zwei Stunden – ist diesmal alles anders. Das beginnt beim Moderator, der zum ersten Mal nicht Andor Iszák heißt: Eliah Sakakushev von Bismarck, der an diesem Abend die Zuhörer in der ausverkauften Villa begrüßt, ist Nachfolger von Iszák als künstlerischer Direktor der Villa Seligmann. Damit steht er vor einer schwierigen Aufgabe: Er muss das etwas vage Profil des Hauses behutsam schärfen und das Veranstaltungsangebot zugleich erheblich erweitern.

Iszák hat sich stark auf Motetten von Louis Lewandowski konzentriert, die für ihn stellvertretend für die Musik der Synagogen stehen. Als Ehrenpräsident der Siegmund-Seligmann-Stiftung wird er dieses Repertoire wohl auch weiter pflegen. Sakakushev von Bismarck muss nun daran arbeiten, dass die Villa auch darüber hinaus als ebenso spezieller wie vielseitiger Veranstaltungsort wahrgenommen wird. Wie genau er das erreichen möchte, will er im Februar bei der Vorstellung seines Jahresprogrammes erläutern. Beim ersten Konzert in der von ihm verantworteten Saison konnte man aber bereits einen Eindruck davon gewinnen.

Offen für Zusammenarbeit

Der 1978 in Bulgarien geborene Sakakushev von Bismarck, der mit der Geigerin Caroline von Bismarck verheiratet ist und zuletzt als Cellist in Neuseeland gearbeitet hat, hat seit seiner Vorstellung im vergangenen September bereits viele Kontakte geknüpft und etwa die wichtige Beziehung zur benachbarten Musikhochschule wieder aufgenommen. Erste Frucht dieser neuen Offenheit war das Programm „Cello Bonanza“, das nun die Konzertsaison eröffnet hat.

Über die Vermittlung von Leonid Gorokhov, der an der Hochschule als Cello-Professor lehrt, konnte er mit dem Moskauer Cellisten Alexander Rudin einer der wichtigsten Vertretern seines Instrumentes für einen Auftritt in der Villa gewinnen. Im Zusammenspiel mit Gorokhov, dessen britischem Meisterschüler Tim Posner und Sakakushev von Bismarck gestaltete Rudin einen originellen Abend, der ein schönes Versprechen für die Zukunft der Villa Seligmann ist.

Maßgeschneiderte Musik

Gemeinsam mit der Hochschul-Pianistin Shan-Chi Christina Hsu spielte Rudin unter anderem eine kaum bekannte Sonate von Mikhail Gnessin (1883–1957), der Mitglied einer einflussreichen Moskauer Musikfamilie war – und der Sohn eines Rabbiners. Vor allem brachte er aber gemeinsam mit seinen Cellokollegen virtuose Werke für mehrere Celli etwa von David Popper oder von Gorokhov selbst zu Gehör. Ein sehr lebendiges, durchaus einzigartiges Programm, das wie maßgeschneidert ist für den intimen Rahmen der Villa. So darf es gerne weitergehen.

Am Sonnabend, 26. Januar, 18 Uhr, veranstaltet die Villa Seligmann ein Gedenkkonzert zum 74. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Andor Iszák dirigiert in der Marktkirche unter anderem Werke von Lewandowski.

Von Stefan Arndt