Hannover

Der Arbeitsplatz von Eva Klesse ist ein fensterloser Kellerraum in der Musikhochschule. Der Hingucker zwischen im gräulich eingerichteten Proberaum ist das blutrote Drumset der 32-Jährigen – Computer und Schreibtisch braucht sie dort unten nicht. Seit Mai unterrichtet Klesse im fensterlosen Raum Jazz-Studenten der Hochschule für Musik, Theater und Medien am Schlagzeug.

Wie offen ist die Jazz-Szene?

Ihre Studenten sind ausschließlich Männer. Klesse ist bis heute eine Ausnahme an ihrem Instrument – und im Lehrkollegium. Zwar gibt es bereits einige Sängerinnen, die an Hochschulen lehren. Klesse ist aber die erste Frau, die in Deutschland als Professorin ein Instrumentalfach im Jazz unterrichtet – und das 56 Jahre, nachdem der erste Jazz-Studiengang in Dresden eingeführt wurde. „Das war unbedingt überfällig“, sagt Klesse. „Man sollte denken, dass die Jazz-Szene mit ihrer Offenheit eigentlich zugänglicher für Frauen wäre.“ Sie hofft, dass in Zukunft mehr Frauen ähnliche Professuren bekommen – und das nicht nur aus statistischen Gründen: „Wenn Frauen und Männer zusammenarbeiten, kommt am Ende immer ein besseres Ergebnis raus“, sagt sie.

Zwei Tage in der Woche doziert sie am Emmichplatz, dann wechselt sie die Rolle und tourt als Schlagzeugerin und mit ihrer Band, dem Eva-Klesse-Quartett, durch die Welt: Mitte Oktober war sie in Ägypten unterwegs, kurz darauf in Serbien. Gerade hat die Band ihr drittes Album „Miniaturen“ veröffentlicht. Es sind zarte, zurückhaltende Songs, die Klesse unaufgeregt und dezent im Hintergrund mit dem Schlagzeug hinterlegt – so, als würde sie keinen großen Wirbel um sich machen wollen. Am Sonnabend spielt sie die neuen Songs im Jazz-Club in Hannover. „Jetzt kann ich mich meinen Kollegen und Studenten auch künstlerisch vorstellen“, sagt sie.

Wunsch zur Entwicklung

Für sie gehört es dazu, auch als Dozentin einer Hochschule aktiv Musik zu machen und auf der Bühne zu stehen: „Wir dürfen machen, was wir lieben“, sagt Klesse. Und damit hat sie früh angefangen. Mit elf Jahren bekam sie Unterricht, bevor sie in Leipzig, Weimar und Paris selbst Jazz-Schlagzeug studierte. Dank eines Stipendiums konnte sie zwei Jahre in New York leben: „Jeden Abend die Größen der Szene live zu sehen, war prägend.“ Seit Mai ist die gebürtige Nordrhein-Westfälin nun in Hannover, ihre Professur in Hannover ist vorerst befristet – sie läuft bis zum Herbst kommenden Jahres. „Bei allem, was ich tue, ist es mir wichtig, mich am Instrument und beim Komponieren weiterzuentwickeln – das ist mein größter Wunsch“, sagt Klesse. Ein normales Büro braucht sie dafür nicht.

Am Sonnabend spielt Eva Klesse um 20.30 Uhr im Jazz-Club Hannover.

Von Manuel Behrens