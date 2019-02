Hannover

Mehr als eine Million Zuschauer: Das ist ein großer Erfolg für einen Kinofilm. Im Fall der „Kleinen Hexe“ fiel ein Teil dieses Erfolges im vergangenen Jahr auch auf die von öffentlicher Hand finanzierter Medienfördergesellschaft Nordmedia, die für Niedersachsen und Bremen zuständig ist. Regisseur Michael Schaerer konnte bei seiner Verfilmung des Kinderbuchklassikers allerdings nicht nur auf finanzielle Unterstützung von Nordmedia bauen, die im Durchschnitt 11 Prozent der Gesamtproduktionskosten ausmacht. Die Filmförderer haben sich auch für den Drehort im Harz stark gemacht, der dem Film seine spezielle Atmosphäre verleiht.

Bei der „Kleinen Hexe“, die ja auch im Original am Blocksberg – also am Brocken – spielt, ist das eigentlich wenig überraschend. Dass es tatsächlich zum Dreh im Harz gekommen ist, liegt aber wesentlich an einem Förderprogramm, mit dem sich die Nordmedia seit drei Jahren gezielt für den Harz als Filmschauplatz einsetzt. Das Ergebnis ist inzwischen nicht nur bei der „Kleinen Hexe“ und anderen Kinderfilmen wie „ Tom Sawyer“ zu besichtigen, sondern auch in Fernsehkrimis wie „Harter Brocken“ oder „2 für alle Fälle“. Die Kampagne „Drehort Harz“ ist eine Erfolgsgeschichte – und soll nun auf andere Regionen übertragen werden.

Film im Berlinale Wettbewerb

Auf der Berlinale, die am Donnerstag in Berlin beginnt, will Nordmedia für das Emsland als attraktive Filmlandschaft werben. Zwar sei die Region nicht ganz leicht zu fassen, weil sie zwar im Norden liege, aber keine Küste habe, räumt Jochen Coldewey von der Nordmedia ein, aber die Landschaft, die von Mooren und intensiver Agrarwirtschaft, aber auch Industriestandorten wie der Meyer-Werft geprägt sei, böte ebenso unverbrauchte Schauplätze. Zusätzlich attraktiv sei die Nachbarschaft zu den Niederlanden: „Wir können uns sehr gut vorstellen, hier deutsch-holländische Gemeinschaftsproduktionen zu unterstützen“, sagt Coldewey. Derzeit sind die Emsland-Filme aber noch Zukunftsmusik.

Förderung zahlt sich aus

Fertiggestellt wurden im vergangenen Jahr rund 70 Produktionen. Mit insgesamt 9,46 Millionen Euro wurden 222 Projekte gefördert, berichtet Nordmedia-Geschäftsführer Thomas Schäffer bei seiner Jahresbilanz. Gut das Doppelte werde bei Filmarbeiten in Niedersachsen und Bremen wieder ausgegeben: Dieser „Regionaleffekt“ der Förderung lag 2018 bei 194 Prozent. Unterstützt wurden nicht nur Fernseh- und Kinofilme, sondern auch drei Computerspiele und die vom hannoverschen TVN-Group realisierte Übertragung des Proms-Konzertes der NDR Radiophilharmonie in niedersächsische Kinos, die für Schäffer „eines der Highlights“ des vergangenen Förderjahres war.

Weitere Erfolge sind Filme wie „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt, der am Freitag im Wettbewerb der Berlinale laufen wird. Bemerkenswerte Filme, die in diesem Jahr zu sehen sein werden, sind zudem eine Filmbiografie von Mario Adorf („Es hätte schlimmer kommen können“), die Tragikomödie „Glück ist was für Weicheier“ mit Martin Wuttke oder die Jussi-Adler-Olsen-Verfilmung „Verachtung“, die zum Teil im neuen Gebäude der Leuphana-Universität in Lüneburg gedreht wurde.

Kreativkräfte werden knapp

Während die Zahl der der Förderanträge ebenso wie die Summe der zu vergebenen Gelder gegenüber den Vorjahren stabil geblieben sind, läuft die Nordmedia derzeit einem wichtigen Trend hinterher. Schäffer hält es für „sehr sinnvoll“, beim Genre Serie aktiv zu werden: „Da sind wir leider noch nicht dabei.“ Dabei herrsche gerade dort wegen neuer Akteure wie Netflix und Co. derzeit eine Art „Goldgräberstimmung“: Angesichts zahlreicher Neuproduktionen würden „die Kreativkräfte teilweise schon knapp“ werden, sagt Schäffer. Für die Nordmedia ist es nicht leicht, im Seriengeschäft Fuß zu fassen, weil neue Produktionen entweder komplett privat finanziert werden oder so teuer sind, dass es die Mittel der Fördergesellschaft übersteigt.

Von Stefan Arndt