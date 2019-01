Hannover

Seit Jörg Mannes zu Beginn der Intendanz von Michael Klügl Ballettdirektor an der Staatsoper wurde, haben sich die Oster-Tanz-Tage des Hauses zu einem internationalen Festival entwickelt. 32 Choreografien und 25 Gastspiele aus der ganzen Welt waren hier seit 2007 zu sehen. Gemeinsam mit seinem Betriebsdirektor Steven Markusfeld hat Mannes immer wieder bedeutende Kompanien wie zuletzt das Nederlands Dans Theater an die Staatsoper geholt.

Die letzte Ausgabe unter seiner Leitung präsentiert vom 14. bis zum 22. April Tanzensembles aus drei Kontinenten. Am 16. April kommt die Grupo Corpo aus Brasilien. Die Gruppe zeigt zwei Choreografien, die im vergangenen Jahr auch beim letzten Tanz im VW-Kraftwerk beim Movimentos-Festival zu sehen waren. Eine unterhaltsame Mischung aus Ballett, Break Dance, Rollschuhtanz und Tanztheater verspricht der Auftritt des australischen Choreografen Shaun Parker und seiner Company am 18. April. Das Stück „Happy as Larry“ sei eine „lustige Tanzshow“, verspricht Markusfeld – die mit einer Party im Laves-Foyer ihre Fortsetzung finden soll.

Unterhaltsam dürfte es bei dem dreiteiligen Abend „Goldes Days“ von Johan Inger und dem italienischen Aterballetto zugehen: Mannes verspricht eine Arbeit „voller absurden schwedischem Humor“, der zugleich virtuos und gefühlvoll sein soll. Der Ballettdirektor, der am 21. April noch einmal seine wieder aktuelle Choreografie „Inferno“ über Silvio Berlusconi zeigt, kennt die italienische Kompanie seit Langem. Dass er sich zu seiner aktiven Zeit als Tänzer dort einmal beworben hat und abgelehnt wurde, hat er ihr aber offensichtlich nicht übel genommen. Aterballetto hat 2007 die ersten von Mannes geleiteten Oster-Tanz-Tage eröffnet. Am 20. April werden sie diese Ära nun beenden. Wie und ob es mit den Oster-Tanz-Tagen im kommenden Jahr weitergeht, will die designierte Opernintendantin Laura Berman im April bekannt geben.

Die Oster-Tanz-Tage werden vom 14. bis zum 20. April einem umfangreichen pädagogischem Programm – unter anderem mit Gästen aus Hannovers Partnerstadt in Malawi – begleitet.

Von Stefan Arndt