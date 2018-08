Hannover

Kann man als Rapper in Würde altern? Ja, lautet die Antwort – zumindest wenn man Savas und Sido ist. Die zwei Säulen des Berliner Deutschrap gemeinsam auf einer Bühne – das durften die Fans am Donnerstagabend beim Besuch der Gilde Parkbühne erleben. Savas und Sido, einst die beiden wichtigsten Rapper Deutschlands, sind zusammen auf Tour und haben ihr erstes gemeinsames Album „Royal Bunker“ promoted, mit dem sie es 2017 auf Platz 1 der deutschen Charts schafften.

Vor rund zwei Jahrzehnten haben die beiden – unabhängig voneinander – den den rauen Battlerap vom Untergrund in die Öffentlichkeit geholt und mit ihren Raps mit derben Texten die Charts erobert. „Wir haben an einander vorbei gelebt – in der selben Stadt“, sagt Savas. Und von dieser Zeit ihrer ersten Schritte im Musikbusiness rappen sie auch heute noch, auch wenn die derben Texte der alten Songs sich mit den, wie Sido es nennt, „reflektierteren Texten“ der neuen Songs die Waage halten an diesem Abend.

Im Video-Einspieler gibt es zunächst aber Bildern von den Anfängen der Berliner Hip-Hop-Pioniere. Und genau für Stücke aus diesen Anfangszeiten sind eine Vielzahl der 3400 Fans an die Gilde Parkbühne gekommen. So ist die Stimmung nur dann wirklich auf dem Höhepunkt, wenn Klassiker zu hören sind – wie etwa LMS von Savas oder der Schlechtes Vorbild von Sido.

Doch Savas und Sido wollen auch ihre neuen Lieder promoten. Royal Buker heißt das gemeinsame Album, dass die beiden im vergangenen Jahr aufgenommen haben. Der titelgebende „Royal Bunker“ war erst ein Café in Kreuzberg, dann ein Musik-Label bei dem zahlreiche Deutschrapper unter Vertrag waren. Die Beats sind immer noch fett, der Flow stimmt auch noch – dennoch will der Funke bei den meisten neuen Songs nicht so richtig überspringen. Zumindest nicht bei dem Teil des Publikums, das mit den beiden Rappern gealtert ist. Aber halb so wild: Dafür werden immer wieder die alten Stücke eingestreut – und am Ende werden noch die Rollen getauscht: Da steht dann Sido als King of Rap mit Krone und rotem Umhang und rappt King of Rap von Savas und letzterer kommt mit der von der „Hitmaschine“ Sido schon längst abgelegten Maske auf die Bühne.

Und trotzdem kauft man den Männern, die leicht ergraut und mit Wohlstandsbauch stehen, die Show ab. Es ist ein Abend, an dem sich ein Mittvierziger und ein Enddreißiger auf der Bühne selbst beweihräuchern als „unnachahmlich“ oder als „Koryphäen“ – aber das mit einer großen Portion Selbstironie, sodass das ganze doch wieder sympatisch wirkt. So kommt Sido nicht umhin zu bemerken, dass sein Versuch vom Publikum wieder auf die Bühne zu klettern den ein oder anderen wohl an eine „dicke Seerobbe“ erinnert. Trotzdem steht für den Großteil der Fans fest: Ja, da oben stehen wirklich „zwei der Besten, die es je taten. Zwei der Besten, die je gelebt haben“, wie sie sich in ihrem Lied „Haste nicht gesehen“ selber beschreiben.

Von Lisa Malecha