Der Schriftsteller wollte das Interview nicht am Telefon führen. Er bevorzugte die schriftliche Form der E-Mail.

Herr von Schirach, Ihr Theaterstück „Terror“ ist das meistgespielte Stück der vergangenen Spielzeit im deutschsprachigen Theater. Wie viele Inszenierungen davon haben Sie sich angeschaut?

Ich glaube, es waren ungefähr zehn.

Gehen Sie gern ins Theater?

„Es kommt darauf an“, würde ein besserer Jurist, als ich es bin, sagen.

Das klingt so, als würde sie etwas am Theater stören.

Das Theater hat ein wenig seine Relevanz verloren. Es war Jahrhunderte lang das ideale Forum. Ich glaube, das kann es noch immer sein.

Und was ist mit den Schauspielern?

Ich mag Schauspieler gerne. Niemand wird das, der darin nicht seine Berufung sieht. Es ist ein furchtbar harter Beruf, aber wenn es gut geht, ist es wohl eine Erfüllung.

Werden Sie weiter fürs Theater schreiben?

Das kann ich mir vorstellen, ja.

An diesen Erfolg müsste man doch anknüpfen.

Das wäre aber nicht der Antrieb.

So etwas wie die Abstimmung über das Urteil am Ende von „Terror“ kann man ja nicht immer machen. Oder haben Sie vielleicht schon eine Idee für ähnliche Aktionen?

Verzeihen Sie bitte die Unhöflichkeit, aber es ist viel zu früh, um darüber zu sprechen.

Was ist für Sie das Wichtigste für Sie beim Schreiben?

Nicht zu langweilen. Und die Leser zu berühren.

Ist es auch Klarheit?

Das scheint mir ein Teil davon zu sein. Ich glaube, das Klarste, das Einfachste ist meistens das Schwierigste.

In „Strafe“ versammeln Sie Kurzgeschichten. Was ist mit der großen Form? Wann schreiben Sie wieder einen Roman?

Das weiß ich wirklich nicht.

Ihr poetisches Prinzip ist die Reduktion. Sie streichen – in der Tradition von Hemingway - jeden Schnörkel, jede Überflüssigkeit. Haben Sie auch schon mal so viel gestrichen, dass am Ende gar nichts mehr da war?

Das passiert leider dauernd. Vermutlich geht es den meisten Schriftstellern so.

Wie sieht es mit Fragen zu Ihrem Privatleben aus? Sie gelten in dieser Hinsicht als verschlossen. Gelingt es Ihnen, das durchzuhalten?

Wissen Sie, ich halte mich nicht für besonders interessant. Ich mache keine Extremsportarten, halte mich selten in Kriegsgebieten auf und gehe nicht gerne auf Parties oder über rote Teppiche.

Ich habe ein Filmporträt von Ihnen gesehen, in dem Sie Handschuhe tragen und rauchen. Zigaretten schmecken doch gar nicht , wenn man mit Handschuhen raucht. Oder haben Sie da einfach das gemacht, was das Filmteam Ihnen gesagt hat?

Wahrscheinlich war es nur zu kalt. Am Geschmack der Zigaretten ändert das übrigens nichts, und wenn es sehr dünne Handschuhe sind, geht es schon irgendwie.

Wissen Sie, Herr von Schirach, die Frage nach mit den Handschuhen und dem Rauchen, habe ich eigentlich nur gestellt, um Sie irgendwie aus der Reserve zu locken. Ich habe das Gefühl, dass Sie ganz weit weg sind und nur das Nötigste preisgeben. Wie können wir das ändern?

...

Ferdinand von Schirach schreibt Bestseller. Seine Bücher wie „Verbrechen“, „Schuld“ oder „Tabu“ wurden millionenfach verkauft, sein Theaterstück „Terror“ ist das meistgespielte Stück auf den deutschen Bühnen. In seinem neuen Buch „Strafe“ versammelt er zwölf Kurzgeschichten. Am Sonnabend, 24. November, liest er daraus in Hannover im Theater am Aegi. Beginn ist um 20 Uhr. Karten: (05 11) 12 12 33 33.

An dieser Stelle hat Ferdinand von Schirach das Interview, das per E-Mail geführt wurde, abgebrochen. Es kam nur eine Mail mit dem Hinweis: „Herr von Schirach ist am Wochenende leider zu den Dreharbeiten seines Buches abgereist; er wird so schnell nicht zur Verfügung stehen, da er auch am Drehbuch beteiligt ist.“

