„Rough Around the Edges“ – Musik mit Ecken und Kanten – haben die Veranstalter zum Motto der Jazz-Woche 2018 erkoren. Für ihr Auftaktkonzert am Freitagabend hätten sie dafür mit dem Andromeda Mega Express Orchestra keine bessere Band finden können. Avantgarde, Jazz, Pop, Rock, Swing – die Berliner Band bot eine mühelose, rasante und genreübergreifende Schnellstromfahrt. Sinnbildlich dafür stand die pickepackevolle Bühne des Pavillons auf der sich die 18 Musiker und doppelt so viele Instrumente den Platz teilten.

Nach einem zurückhaltenden Beginn mit klassischen Arrangements, nahm das Ensemble zunehmend an Fahrt auf: Im vergangenen Jahr hatte die in Berlin ansässige Band um Komponist und Saxophonist Daniel Glatzel ihr drittes Studioalbum „Vula“ veröffentlicht. Mit „In Light of Turmoil“ brachten sie die aktuellen Stücke auch nach Hannover: Schnell, kühl und präzise wie eine Nähmaschine. Nicht lange und im bestuhlten Saal setzte Kopfnicken ein. Allerdings nur kurz: Das Andromeda Mega Express Orchestra, bei dem die Superlative bereits im Namen enthalten sind, hält keine Melodie, keinen Rhythmus, kein Tempo lange. Was im nächsten Takt kommt –ungewiss.

Auf jedem Quadratmeter der Bühne gab es etwas zu sehen und zu hören: Hier malträtierte Harfinisten Anna Viechtl ihr Instrument mit einem Schraubenzieher, um ihm disharmonische Klänge abzuringen, da hob Andi Haberl zum Schlagzeugsolo an. Kurzzeitig wurden sich in der ersten Reihe wegen des Infernos die Ohren zugehalten. Und schon in den nächsten Takt, klang ein anderes Genre an.

Seit 2006 ist das Andromeda Mega Express Orchestra unterwegs. Laut Arne Pünter von der hannoverschen Jazz-Musik-Initiative stand die Band seit mehreren Jahren auf der Wunschliste der Organisatoren. Nun hat es zum Auftakt der 27. Jazz-Woche geklappt. Ein Auftakt mit Ecken und Kanten – im positiven Sinne.

Am Montag bei der Jazz-Woche: Der Schlagzeuger Tom Rainey Obbligato aus New York spielt mit seiner Band im Jazz Club am Lindener Berg. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Von Manuel Behrens