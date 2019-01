Hannover

Jochen Malmsheimer ist ein Kabarettist von Format – „betont dreidimensionale Anmutung“ bescheinigt er seinem Körper im fast ausverkauften Theater am Aegi. Dessen weitläufige Bühne füllt er hingegen ausschließlich mit kunstvoll aufgeschichteten Worten. Der ehemalige Buchhändler hat einen Stil geprägt, der bisweilen als „episches Kabarett“ bezeichnet wird. Er demonstriert ihn mit fast erdrückender Wortgewalt und zugleich mit filigraner Dramaturgie. Süffisant ausgekostete Theaterposen kippen ins Zungenreden eines Pfingstgottesdienstes, Malmsheimer überdreht noch das Überzeichnete, windet sich in Nuancen.

Er ist atemloser Sportreporter, bedeutungsschwangerer Hamlet, stammelnder Dieter Hildebrandt – und hin und wieder scheint er von Dämonen besessen. Mit sonorem Nölen und Meckern schraubt er sich tief in Schilderungen hinein, kostet das Eskalieren herausgearbeiteter Details aus und lässt zahllose Rollen einander mühelos durchdringen. Dabei jongliert er Vergleiche, Metaphern und Kalauer. Teilnahmslose Gelassenheit erinnert ihn zunächst an Seeigel, dann an Sülze. Stumpfe Zeitgenossen nennt er „Perpetuum Debile“, seine Frau „den Tanzboden meiner Realität“. Für die akustische Darstellung des Freistaates Bayern genügen ihm ein paar hingeraunzte Laute. Er verleiht augenscheinlichem Nonsense überraschenden Tiefgang.

Irrwitzig: Die Reisebusfahrt nach Venedig

Im wilden Strudel der Worte erfüllt sich zunehmend auch die Epik: Malmsheimer schildert als Rahmenhandlung eine Reisebusfahrt nach Venedig und lässt davon ausgehend Szenen und Geschichten in ferne Fantasiewelten und zielsicher parodierte Alltäglichkeiten mäandern. Seine Grundannahme beschreibt dabei selbstironisch die Bühnensituation: „Der Mensch ist im Plural über einen Zeitraum von 120 Minuten hinaus unaushaltbar.“ Im spektakulären Finale seines irrwitzigen Reiseberichts phantasiert Malmsheimer nach dem Genuss von angegorenem Kartoffelsalat, alle Mitreisenden im Bus seien durch ein Dutzend der Helden seiner Kindheit und Jugend ersetzt worden.

„Der Mensch ist im Plural über einen Zeitraum von 120 Minuten hinaus unaushaltbar“, sagt Malmsheimer und bekommt dafür reichlich Applaus. Quelle: Samantha Franson

Er lässt die Welten virtuos verschwimmen: Siegfried nascht kalten Braten, Marco Polo zeigt allen unaufgefordert die Wandermarken an seinem Spazierstock und Martin Luther hat seine Blähungen nicht im Griff. Neben all den verstiegenen Einfällen und Slapstick-Szenarien entfaltet sich eine erstaunliche literarische Qualität. Nicht zufällig, wie Malmsheimer schnell auflöst. Er klagt den literarischen Vorbildern, in was für geistfernen Zeiten er zu leben gezwungen sei: Rassismus, Gefühllosigkeit und Ignoranz stünden Klugheit, Bildung und Fantasie entgegen. Dann bittet er sie, seinen Mitmenschen wieder Gutes und Wahres vorzuleben, in allen Widersprüchen und Verstrickungen.

Die altmodischen Superhelden geben die Aufgabe umgehend an den Kabarettisten zurück – er solle doch dafür sorgen, dass wieder mehr gelesen werde. Bei diesem Appell verzichtet Malmsheimer auf Komplexität. Nur die Erklärung dafür ist ein Wortspiel: „Schlicht besticht.“ Dafür erntet er genau so viel Jubel wie für all das weniger Schlichte.

Von Thomas Kaestle