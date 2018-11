Kultur Kunst - Kestnergesellschaft zeigt Teresa Burga und Nevin Aladag Zwei Künstlerinnen, eine Doppelausstellung: In der Goseriede ist jetzt die größte Werkschau der peruanischen Künstlerin und eine neue Präsentation der Berlinerin mit türkischen Wurzeln zu sehen.

Erhellende Einsicht: „Work that disappears when the spectator tries to approach it“ von Teresa Burga in der Kestnergesellschaft. Quelle: Jens Ziehe