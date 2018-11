Hannover

Dass „I Will Survive“ zum Welthit wurde, war ein Zufall. Der Song war als B-Seite auf der Single „Substitute“ von 1978 geparkt. Nach und nach entdeckten DJs den Song auf der anderen Seite der Schallplatte und ließen ihn in Discos hoch und runter laufen. Bis er irgendwann im Radio und in den Charts landete. Ohne Gloria Gaynor und „I Will Survive“ wäre die Disco-Ära wohl nicht die dieselbe gewesen. Heute ist Gaynor 69 Jahre alt und kokettiert emsig bei ihrem Auftritt im Kuppelsaal mit ihrer Vergangenheit. Mit ihrer opulenten, elfköpfigen Band covert sich die Sängerin durch die Popmusikgeschichte: Christina Aguileras „Beautiful“, „Every Breath You Take“ von The Police oder „Killing Me Softly With This Song“. Aus den Originalen werden steril-funkige Disco-Songs mit einer großen Portion Kitsch zum mitklatschen. Spannend ist das nicht, aber es funktioniert: Denn das Covermaterial ist ebenso bekannt, wie Gaynors „I Will Survive“. Es ist einer der wenigen eigenen Songs der Sängerin, der an diesem Abend gespielt wird – ganz zum Schluss.

Zur Galerie Mit dem Welthit „I Will Survive“ wurde Gloria Gaynor Mitte der Siebzigerjahre berühmt. Am Freitag war die inzwischen 69-Jährige im Kuppelsaal und verpackte bekannte Pop-Songs ins Disco-Gewand.

Von Manuel Behrens