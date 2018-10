Hannover

Die Alternative-Rockband Die Happy feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Ein neues Album hat das Quartett aus Ulm zu diesem Anlass nicht dabei. Dafür haben sie bekannte Songs, wie „Leaving You“ oder „Not That Kind of Girl“ in ein neues, akustisches Gewand verpackt. Statt Türmen von Gitarrenverstärkern stehen auf der Bühne des Musikzentrums Barhocker, auf denen sich die Band um Frontfrau Marta Jandová niedergelassen hat. Im langen, weiß-gepunkteten Kleid springt sie wieder auf und wuselt über die Bühne –wie bei einer Rockshow.

Zur Galerie Ihr 25-jähriges Bestehen hat die Crossover-Band Die Happy mit einem Konzert in Hannover gefeiert. „Supersonic Speed“ und andere Songs gab es dabei in einem außergewöhnlichen Gewand zu hören.

Alben oder Singles auf Spitzenplätzen in den Charts sind Die Happy in den letzten 25 Jahren vorenthalten geblieben. Mit ihren Platten „Supersonic Speed“ oder „The Weight of the Circumstances“ kamen sie Anfang der Nullerjahre nicht gegen die Guano Apes an, die in der selben Nische unterwegs waren. Die Happy lebten von ihren Qualitäten als spektakuläre Liveband. Die Bandmitglieder gehen inzwischen noch anderen Jobs nach – unterhaltsam sind Die Happy noch immer.

Nostalgie und Anekdoten

In den Pausen erzählt Frontfrau Jandová, wie sie aus Tschechien nach Ulm kam und nur zwei Wochen später von Gitarrist Thorsten Mewes in die Band gequatscht wurde. Deutsch konnte sie zu diesem Zeitpunkt kaum. Später heirateten beide, damit Jandová ihre Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland behalten konnte. Für Fans ist es ein nostalgischer Abend mit bekannten Songs und netten Anekdoten aus der Bandgeschichte, die der ein oder andere möglicherweise noch nicht kennt.

Man merkt der Band an, dass sie sich bei den neuen Arrangements zu Akustik-Tour Arbeit gemacht hat. Und nicht nur die Grundakkorde auf der Lagerfeuergitarre zu leiser Schlagzeuguntermalung daherschrabelt: Die Happy streuen Soul, Blues und Jazz in Songs ein, die in ihren Originalversionen eigentlich mehr vom Tempo und der Energie leben. Bisweilen scheint es, als wenn das Publikum genau darauf wartet: Die Sitzhocker, Akustikgitarren werden von der Bühne gehievt und gegen Verstärker und E-Gitarren ausgetauscht – um dann zu den Originalversionen zu feiern. So, wie vor 15 oder 20 Jahren. Doch das passiert nicht.

