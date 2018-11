Hannover

Unter vielen Fans gelten die britischen Alternative-Rocker von Nothing But Thieves als die legitimen Nachfolger von Größen wie Placebo oder Muse. Die Band hat sich ausgehend von Southend-on-Sea an der Themse-Mündung schnell einen Namen auf der Insel erspielt. Auf Anhieb schaffte es das selbstbetitelte Debütalbum auf Platz 7 der britischen Charts, es folgten Touren mit Arcade Fire und Muse. Ihre zweite Platte, „Broken Machine,“ machte Nothing But Thieves mit ihrem modernen Alternative-Sound auch über die Insel hinaus bekannt.

Am Montag war das Quintett zu Gast im Capitol. Und die junge Band lockte ein ebenso junges Publikum Anfang 20. Spielfreude und Energie versprüht die Gruppe auch auf ihren Albumproduktionen. Live schaltet Nothing But Thieves noch einen Gang weiter: Der Gitarrensound flirrt rotzig durch den Saal und Sänger Conor Mason jagt über die Bühne, als hätte er in die Starkstromsteckdose gefasst. In „Live Like Animals“ kokettiert die Band gekonnt mit Electronic-Klängen, indem sie einen Techno-Beat mit ihren Analoginstrumenten herunterschreddern. „I Was Just a Kid“ ist eine Hochtempo-Garagenrock-Nummer über der Masons sanfte, hohe Stimme thront. Wo sich Placebo und Muse immer mehr in gesetzten Rocksongs verlieren, sind die fünf jungen Musiker aus Essex eine aufregende Frischzellenkur.

Von Manuel Behrens