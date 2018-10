Berlin

Normalerweise dauert es nicht lange, bis Smartphone-Mitschnitte von Konzerten auf Youtube und in sozialen Netzwerken zu sehen sind. Nicht so beim US-Bluesrocker Jack White (The White Stripes). Mit einer in Deutschland bisher ungewöhnlichen Maßnahme will der 43-Jährige verhindern, dass während seiner Konzerte in Berlin, München und Dortmund am Wochenende gefilmt und fotografiert wird: Besucher müssen ihre Smartphones am Eingang in spezielle Taschen der US-Firma Yondr stecken, die sich magnetisch verschließen. „Phone free Show“ steht sogar auf den Tickets. Wer während des Konzerts dringend telefonieren muss, kann das außerhalb des Saals tun.

Der Sänger und Gitarrist erklärte die Maßnahme in einem Interview so: „Ich gehe ohne Setlist auf die Bühne und bin deswegen auf die Reaktionen des Publikums angewiesen. Wenn die Leute mit ihren Handys beschäftigt sind, geht das nicht.“ Auf vorherigen Tourneen hatte White vor Konzertbeginn gebeten, die Handys in den Taschen zu lassen. „Das hat nur dazu geführt, dass das Publikum heimlich herumgetippt hat.“

Wer Fotos von den Jack-White-Konzerten haben möchte, findet sie auf der Internetseite des Musikers: Auf jeder Show sind Profis vor Ort, die die Bilder im Anschluss zur Verfügung stellen –kostenlos und ruckelfrei.

Von Manuel Behrens