Hannover

Der Musikpreis Applaus geht in diesem Jahr an vier Clubs in Hannover: Gewonnen haben das Café Glocksee, Feinkost Lampe, der Jazzkeller und die Tonhalle. Ausgezeichnet werden unabhängige Clubs, die sich mit ihren Konzertprogrammen für eine abwechslungsreiche Kulturszene in Genres, wie Pop, Rock oder Hip-Hop einsetzen. Die mit dem Preis verbundenen Fördergelder sind in drei Kategorien eingeteilt: Das Café Glocksee erhält 40.000 Euro, der Jazzkelller, die Tonhalle und Feinkost Lampe je 20.000 Euro. Die Preisverleihung ist am Mittwoch in Mannheim.

Von Manuel Behrens