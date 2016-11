Mal ist es der gute, alte Wiener Walzer. Dann sieht es verrucht aus wie im Moulin Rouge: Vier Tänzerinnen und zwei Tänzer des Deutschen Fernsehballetts haben prägnante Auftritte bei „Explosive“, der neuen Show von David Garrett. Nach der Premiere in Braunschweig wird sie am 27. November in der Tui-Arena Station machen.