Michael Klügl, seit Beginn der Spielzeit 2006/07 Intendant der Staatsoper in Hannover, wurde 1954 in Offenbach geboren; er lernte Klavier, Kompositionslehre und Violoncello am Hochschen Konservatorium in Frankfurt und studierte anschließend Musikwissenschaft, Philosophie, Germanistik und Geschichte in Marburg. Von 1986 an war Klügl als Dramaturg am Theater Oberhausen, am Bremer Theater und an der Hamburgischen Staatsoper engagiert. 1994 ging er als Stellvertretender Operndirektor ans Nationaltheater Mannheim; 1998 wurde er als Intendant ans Landestheater Linz berufen.Am Ende dieser Spielzeit verlässt Michael Klügl Hannover. Seine Nachfolgerin wird Laura Berman, die seit der Spielzeit 2015/2016 Operndirektorin des Theater Basel ist..