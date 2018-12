Hannover

Es geht auch ohne den Broadway-Glitter, den die „Jingle Bells“ auch vielen älteren Weihnachtsliedern angehängt haben. Auf ihrer CD „O Heiland, reiß den Himmel auf“ (Arcantus) versammelt die Capella St- Crucis bekannte Weihnachtsstücke in Sätzen romantischer Komponisten. Die klingen alles andere als romantisch im heutigen Sinne, sondern bei aller harmonischen Raffinesse angenehm schlicht. Das gilt auch für die Messe von Josef Gabriel Rheinberger, die der Chor unter Leitung von Florian Lohmann trotz leichter Dominanz der Frauenstimmen harmonisch zum Klingen bringt. Live ist das am Sonntag, 16. Dezember, um 15.30 Uhr und um 18 Uhr in der Kreuzkirche zu hören.

Auch der Knabenchor Hannover singt einige dieser romanischen Weihnachtssätze in seinen Adventskonzerten am 13., 14. und 15 Dezember, jeweils um 20 Uhr in der Marktkirche. Unter Leitung von Jörg Breiding stehen außerdem Werke des venezianischen Komponisten Diogenio Bigaglia (1676–1745) auf dem Programm. Dessen „Miserere“ und „Missa in F“ haben der Chor und das Orchester La festa musicale jetzt erstmals auf CD eingespielt (Rondeau Production): kunstvolle, melodisch expressive Musik, die manchmal schon an Mozarts c-Moll-Messe denken lässt.

Von Stefan Arndt