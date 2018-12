Hannover

Schneeflöckchen, Ballett tanzende Mäuse und Soldaten, dazu die Gerüche der Weihnachtszeit: Seit mehr als Hundert Jahren gehört Peter Tschaikowskis Ballettklassiker „Der Nussknacker“ in diese vorweihnachtlichen Tage. „Alles Schrott“, sagt Fredrik Rydman und meint damit sowohl das originale Tanzstück, wie auch den Zwang zu Besinnlichkeit. Folgerichtig verfrachtet der schwedische Choreograf den „Schrott“ auf die Müllkippe. In seinem „The Nutcracker Reloaded“ ist die Protagonistin Clara eine Bettlerin. Im Slum trifft sie auf den Organhändler Drosselmeier, der scharf auf das Spenderblut des Mädchens ist. Im Gegenzug schenkt der Kriminelle der Kleinen einen arg lädierten Nussknacker mit Beinen aus Müll.

„Im zweiten Akt passiert überhaupt nichts, außer dass alle Figuren durch die Gegend laufen und happy sind“, sagt Rydman über das Original. Also drehte er das Stück auf links: Jetzt gibt es einen Protagonisten, der das Mädchen zum Kämpfen zwingt, und mit dem Thema Kinderobdachlosigkeit auch noch einen Denkanstoß für die besinnliche Zeit. „Mich bewegt dieses Problem sehr. Es ist doch gut, wenn man unterhalten kann und gleichzeitig Bezüge zur Realität herstellen kann“, sagt Rydman. Ähnliches hatte der Schwede bereits 2011 mit Tschaikowskis „Schwanensee“ veranstaltet: Auf einmal spielte das Stück im Drogenmilieu – Junkies, die Ballett tanzen.

„Die Musik von Tschaikowski ist wie dafür gemacht, um sie mit Streetdance zu verbinden“, findet der Choreograf. Und so gibt es Hip-Hop, Pop und „noch 50 Prozent Tschaikowski-Musik“. Im Tutu wird Breakdance getanzt, dazu kommen Figuren aus der Popkultur wie Darth Vader und Super Mario.

Dass Rydman mit seinen Remixen von Klassikern traditionspflegenden Zuschauern auch mal vor den Kopf stößt – geschenkt. „Einige Leute hassen es, und das ist gut so. Es zeigt, dass es sich lohnt, Dinge in eine neue Richtung zu bewegen – und das muss Kunst tun.“ Seine Version und Original könnten einfach nebeneinander existieren, sagt er. Ob eine davon Schrott ist, muss jeder selbst entscheiden.

„The Nutcracker Reloaded“ wird zwischen dem 9. und 13. Januar täglich um 20 Uhr im Theater am Aegi aufgeführt. Das Nussknacker-Original gibt es am 27. Dezember, 19.30 Uhr, mit dem Bolschoi Staatsballett Belarus im Aegi. Am 29. Dezember, 19.30 Uhr führt das Ensemble dort Tschaikowskis „Schwanensee“ auf.

Von Manuel Behrens