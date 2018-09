Kultur Rechtsterrorismus - Opferanwalt Daimagüler beklagt Rolle des Staates beim Umgang mit NSU-Tätern Das Ende des Prozesses, nicht des Skandals: Der Anwalt Mehmet Daimagüler benennt ungeklärte Fragen rund um die Morde und Gewalttaten des Nationalsozialistischen Untergrunds – und beklagt Rassismus in den Reihen der Ermittler

Flammendes Finale: Das Wohnmobil, in dem am 4. November 2011 Uwe Mundlos erst Uwe Böhnhardt erschossen, dann das Feuer entfacht und sich selbst getötet haben soll – so dass vom „NSU-Trio“ nur Beate Zschäpe überlebt hat. Quelle: dpa