Hannover

Leicht aus der Ruhe zu bringen ist Uli Jon Roth nicht. Equipment, das auf Tour nicht auf Auftrittsort ankommt? Das passiert. Störgeräusche auf der Bühne? Nervig, aber der 63-Jährige macht das Beste heraus. Zermürbende Interkontinentalflüge? „Da schalte ich ab und bin in meiner eigenen Welt. “ Als Roth allerdings die beiden Topfpflanzen auf der Fensterbank im Capitol entdeckt, muss auf der Stelle gehandelt haben. Beide Exemplare haben scheinbar schon länger kein Wasser gesehen und lassen die Köpfe hängen. Das soll sich nun unverzüglich ändern. „Das sind doch auch Lebewesen“, mahnt Roth, den seine Fans nur beim Kürzel UJR nennen, ruhig und schüttelt verständnislos die langen, grauen Haare.

Uli Jon rot bei einem Auftritt am 30. März 1985 in Hannover. Quelle: Archiv

„Kein Zufall, dass die Scorpions aus Hannover kommen.“

Am 18. Dezember wird Uli Jon Roth 64 Jahre alt. Einen Tag später feiert der Gitarrist sein 50-jähriges Bühnenjubiläum im Capitol. Angefangen hat alles am 14. Dezember 1968. Da stand der damals 13-jährige Roth bei einem Tanzabend im Gemeindehaus der Elisabethkirche Langenhagen. „Ich habe mich gleich pudelwohl gefühlt“, sagt er. Gut 1600 Konzerte und ein halbes Jahrhundert später kehrt er nun in seine musikalische Heimat zurück. Einen der Songs, die er damals mit seiner Band nachgespielt hat, soll auch im Capitol auf der Setlist stehen. Mit dabei ist sein Markenzenzeichen, die selbst entworfene Sky-Gitarre mit ihrem ausschweifenden Zacken am Korpus.

Fünf Jahre spielte Rothin verschiedenen Bands, bis er 1973 von Michael Schenker zu den Scorpions gelotst wurde. Fünf Studioalben veröffentlichte er mit der Band. Darunter die Klassiker „In Trance“ und „Virgin Killer“. „ Hannover war damals ein Brutkasten von vielen tollen Gitarristen. Dann ist die Szene explodiert – es ist kein Zufall, dass die Scorpions aus Hannover kommen.“

Die Scorpions (von links): Matthias Jabs, Herman Rarebell, Uli Jon Roth, Rudolf Schenker, Klaus Meine, Michael Schenker, James Kottak und Pawel Maciwoda vor einem gemeinsamen Auftritt beim Wacken-Festival. Quelle: Archiv

Die Gitarre als Revolutionsintrument

Heavy-Metal, Punkrock, Grunge oder New Wave: Für die Spielarten der vergangenen 50 Jahre hat sich Roth kaum interessiert – „das hat mich alles kalt gelassen“, sagt er. Und: „Ich habe mich nie als Rockmusiker gesehen.“ Eigentlich wäre er lieber Konzertgitarrist und Komponist geworden. Und so stieg Roth 1978 trotz des internationalen Erfolgs bei den Scorpions aus, um seine musikalischen Pläne verwirklichen zu können.

Mit der Band Electric Sun vereinte er als erster klassische Orchestermusik mit Rock – komplex, überbordend, virtuos und verspielt. „Der Rocksound, die kurzen Songs und das Schlagzeug waren nie mein Ding. Ich mochte es immer sinfonisch“, sagt er. Seine Zielsetzung war ambitioniert: „Der Klang einer Violine in einem Orchester hat mir den Atem geraubt. Ich wollte das auch auf der Gitarre und habe mich gefragt: Warum geht das nicht auf meinem Instrument?“ So entwickelte er seinen markanten Stil: Rasend schnelle Arpeggien, die er über mehrere Oktaven zu teilweise unorthodoxen Melodien entwickelt. Damit fand er Nacheiferer, wie den Metallica-Gitarristen Kirk Hammett und viele andere. Den aktuellen Stellenwert der E-Gitarre sieht Roth nüchtern: „Zu Zeiten von Woodstock und Jimi Hendrix war sie ein Revolutionsinstrument, mit dem man Welten einstürzen konnte. Heute reicht es nur noch für kleine Pappmaché-Fassaden.“

Tour statt Urlaub

Fans hat Roth auf der ganzen Welt. Und es treibt es den 63-Jährigen fast die Hälfte des Jahres auf Tour. Anfang Herbst war Roth in Südamerika unterwegs. Zwischen Lima und São Paulo spielte er in Clubs, die deutlich kleiner als das Capitol sind. Trotz aller Strapatzen ist das Tourleben sein Urlaub: „Die Scorpions können sich zwischen den Konzerten drei Tage ausruhen und reisen dann im Privatjet weiter. Das kann ich mir nicht leisten, dafür aber mein Ding machen.“ Und wenn es stressig wird, macht Roth die innere Tür einfach zu und blendet die Umwelt aus. „Wenn man sich 50 Jahre mit geistigen Sachen beschäftigt, klappt das. Und man wird ein bisschen realitätsfremd.“

Am 18. Dezember feiert Uli Jon Roth mit seiner Band das 50-jährige Bühnenjubiläum im Capitol.

Von Manuel Behrens