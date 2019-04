Hannover

Wo zum Teufel ist Sandhatten? Hand aufs Herz: Wer hätte es gewusst? 70 Fans am Mittwochabend im Lindener Club Centrum hatten keine Ahnung, als der Sänger Meadows – alias Christoffer Wadensten – danach fragte. Der Schwede ist derzeit auf Deutschlandtour und macht sich einen Spaß daraus, seine Zuschauer damit zu necken, dass er inzwischen auch deutsche Orte bespielt hat, die nicht jeder kennt. Auflösung: Sandhatten liegt im Oldenburger Land zwischen Kirchhatten, Neuengland (das heißt da wirklich so!), Sannum und Hatterwüsting. Großenkneten ist nur fünf Kilometer weg. „Da, da, da“ kommen die Jungs von Trio her. Aber das nur am Rande.

Klampfballaden von betörender Qualität

Eigentlich ging es bei dem Meadows-Konzert natürlich nicht um Sandhatten. Es ging um Musik. Musik aus dem Genre Singer-Songwriter – vulgo: Klampfballade –, aber von betörender Qualität. Meadows, der Mann aus Örebro, ist ein Phänomen. Wenn er anfängt zu singen, etwa Lieder wie „Empty Windows“, „To Hear You Talk“ und „The Only Boy Awake“, dann triggert er mit seiner angenehm halbknarzenden Stimme und mit dem perlenden Fingerpicking seiner Akustoklampfe zuweilen Kopfkinobilder, die ungefähr so aussehen wie die Timotei-Werbung von 1985.

Deutsches Lieblingswort: „Änderungsschneiderei“

Aber selbst bei den Ansagen des Schweden zwischen seinen Songs ist mehr Musik drin, als im Formatradio. So hängen die Gäste an seinen Lippen, als er erzählt, wie er die „Gucci-Tapete“ im Centrum findet (siehe Foto), wie er in seinem Örebroer Apartment eine Kanalisationskatastrophe erlebte, dass er für seine Kinder sogar gegen einen Alligator erwürgen würde – oder es wenigstens versuchen würde, dass „Änderungsschneiderei“ sein deutsches Lieblingswort sei und dass er, wenn Deutsche „Tschuldigung“ sagen, immer „Schubidu“ verstehe.

Große Nummer als Geheimtipp

Ganz schön viel Sprechtext für ein Konzert. Aber, wie gesagt: Die Besucher hängen an seinen Lippen. Wadensten/Meadows könnte ein Backrezept für Knäckebrot vorlesen, und wahrscheinlich wäre selbst das noch Musik in den Ohren seiner Follower. Follower – so sollte man die Leute schon nennen. Denn noch ist Meadows ein Geheimtipp, in Deutschland zumindest noch nicht die große Nummer, für die sein Talent als Songwriter und seine Bühnenpräsenz allemal ausreichen würden.

Unplugged hoch zwei

17 Euro haben die Besucher bezahlt, das ist nicht wenig Geld. Dafür bekommen sie aber eine eigentlich unbezahlbare Nähe zu dem von ihnen bewunderten Mann. Zweimal, für die Songs „The Way We Run“ und „Separate Me“, performt er im wortwörtlichen Sinne unplugged: Gitarre ausgestöpselt, weg vom Mikro, runter von der Sofaeckenbühne, mitten unter die Gäste. Unpluggter geht's nicht. Selbst abgebrühte Konzertdauergäste müssen dann anerkennen: Diese Momente haben etwas Magisches. Etwas, dass einem kein Stadionkonzert der Welt geben kann. (Siehe Videoschnipsel – bitte um Verständnis für die Lichtprobleme. War halt so dunkel. 'Tschuldigung, oder wie der Schwede sagt: Schubidu).

Centrum : Bitte nachlegen!

Apropos Stadionkonzert: Die Agentur Hannover Concerts schickt sich an, Hannover in dieser Saison eine Rekordstarparade zu präsentieren: Ed Sheeran, P!nk, Rammstein, Phil Collins, Grönemeyer für mindestens eine habe Million Zuschauer. Meadows mit 70 Gästen im Centrum war das kleinste Hannover-Concerts-Konzert der ganzen Saison. Aber große Klasse. Centrum: Bitte nachlegen!

... Anna Bergler ?

Bei guten Wettbewerben gibt's nicht nur Preise, sondern auch lobende Erwähnungen. So eine verdient Anna Bergler aus Vechelde (Kreis Peine), die zum Aufwärmen für Meadows ein paar Songs vorausgespielt hat - ausgezeichnete Songs und eine bemerkenswerte Stimme. Vielleicht den Namen bitte einfach mal merken (siehe Videoschnipsel).

Von Volker Wiedersheim