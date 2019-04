Hannover

Im Mai beginnt der Rekord-Reigen der Super-Shows mit den Backstreet Boys, den Fanta-4, Elton John und Mark Knopfler. Aber um die geht es hier nicht. Diese Liste ist nerdisch by Nature. Sie stellt die Gigs auf den kleineren Bühnen der Stadt vor, die zurzeit genau so boomen. Was wir vorstellen, ist kein Bestenliste und kein Zeitgeist-TÜV, sondern eine sehr persönliche Auswahl mit einem deutlichen Singer/Songwriter-Drall. Wer meint, dass eine Show unbedingt fehlt, meldet sich.

Die Liste der „Musste Sehen!“-Empfehlungen für den Rest vom April (zum Beispiel Ryan Sheridan, Lion Sphere und Lalibella) finden Sie HIER!

--

The Toasters, 2.5., Café Glocksee

Ska altert nicht. Nie. Es darf also keinen verwundern, dass die Toasters mit ihrer Punk-lastigen Spielart der Off-Beat-Offenbarung immer noch auf Tournee gehen. Im 38. Jahr nach der Bandgründung in New York. Von der Urbesetzung ist zwar nur noch Sänger und Gitarrist Robert „Bucket“ Hingley dabei. Aber der reicht als Konstante. Die Konzerte der Toasters macht er immer noch mit seinen schneidenden 2-Tone-Beats im Sprintertempo zur Party mit Tanzzwang, die vom Kalorienverbrauch gut und gern einen Besuch in der Mucki-Bude aufwiegt. Das Video zum Aufwärmen: aus dem Amsterdamer Waterhole im April 2018.

--

Herr Müller und sein Chauffeur u.a., 3.5., Kulturpalast (Singer/Songwriter-Night)

Was für ein fantastischer Name: Herr Müller und sein Chauffeur. Das klingt doch irgendwie nach ... Hm, weiß auch nicht, aber nach irgendwas klingt es. Nicht zuletzt wegen der Bob-Dylan-Gedächtnis-Mundharmonika am Nackengestell. Chrstian Müller schreibt die Songs und die Texte. Mit seinen Chauffeuren klingt das dann nach Hamburger (Fahr-)-Schule, Außenstelle Winsen/Luhe. Bei der Singer/Songwriter-Nacht im Kulturpalast sind außerdem Fritz Moritz ( Steyerberg), Magnus (Burgwald) und die Hannoveraner Daniel Jeschke sowie Sharon & Philippe dabei.

--

Grailknights, 4.5., Musikzentrum

Okay, die Handlung im Telegramm-Stil: Dr. Skull hat den Heiligen Gral gestohlen, und die Metal-Band The Grailknights holt ihn zurück. Seit mehr als 15 Jahren wogt der ewige Kampf zwischen dem Bösen und den Cartoon-Metal-Musikern um Sänger Sir Optimus Prime. Allesamt fancy geschminkt sowie mit Sixpackprothese und Superman-Cape ausgehfein gemacht. Das alles wäre zu vernachlässigender Kasperkram, wenn der Metal-Sound nicht so brutal gut und die Show so hysterisch mitreißend wäre, dass die hannoverschen Rockritter den Heiligen Gral auch schon in Wacken retten durften. Noch Fragen? Das Video beantwortet sie.

--

TÜSN, 5.5., Lux

Und wenn's nur solche Zeilen wären: „Reden ist Silber, Tanzen ist Gold, hab mir diese Nacht auf dem Schwarzmarkt geholt“. Aber dann ist da auch die Musik und vor allem die unbestechliche Attitüde: Leider geil. Mitreißender Elektro-Indie-Pop, dem man sogar den unmöglichen Bandnamen verzeiht. Diese Combo im Lux (näher ran geht nicht!) zu sehen wird umso wertvoller, wenn man weiß, das sie Marilyn Manson auf Tourneen suported, beim Rock am Ring und Park sowie dem Melt-Festival gespielt hat. Und bei Ina Müllers Nacht. Siehe Video.

--

Mine, 5.5., Musikzentrum

Sind eigentlich die Humpe-Schwestern Inga und Annette noch aktiv? Wenn's eine würdige Nachfolgerin der beiden Komponistinnen und Pop-Masterminds braucht: Mine bietet sich an. Die schwäbische Berlinerin destilliert aus universellen Dramen schlaue Songs. Und sie kennt keine Berührungsängste mit Stilen und Genres. Sie hat mit Rappern wie Sammy Deluxe genauso auf der Bühne gestanden, wie mit Streichorchestern, die sie per Crowdfunding finanziert hat. Die Show im Musikzentrum bietet wegen des nach Lage der Dinge unausweichlichen Wachsens der Fangemeinde wohl letztmalig die Möglichkeit für ein Nah-dran-Konzert. Nächste Station. Capitol. Mindestens.

--

Felix Meyer & Erik Manouz, 6.5., Pavillon

Die beiden Folk-Chansoniers Felix Meyer und Erik Mnouz nennen ihr Programm Landstraßenmusik. Ist so ein bisschen wie Fußgängerzonenmusik in der Georgstraße, aber mit mehr Fernweh. Und außerdem drinnen. Songs zum Nach- und Mitdenken. Songs zum Mitgehen. Selbst im Sitzen. Normalerweise gibt's hier im Video immer Eigenkompositionen der Künstler. In diesem Fall eine Ausnahme, weil ich das Lied, das sie hier covern, so unsterblich liebe: Meyer und Manouz singen eine deutsche Version von „Le vent nous portera“ von Noir Désir.

--

Tom Liwa , 9.5., Marlene (mit Herr Müller und sein Chauffeur, siehe 3.5.)

Vielleicht hat das Plattenlabel Grand Hotel van Cleef tatsächlich eine wundervolle Karriere gerettet: Tom Liwa wollte nach 30 Bühnenjahren und mindestens ebenso vielen Platten als Solist und mit den Flowerpornoes Schluss machen. Aber dann kamen die Hamburger um Thees Uhlmann (einst bei Tomte) und machten Liwa den Reboot möglich. Jetzt singt querköpfige Wollmützenliterat mit seinen weisen, behutsamen „Hör doch mal zu“-Hymnen wieder die Topografie des Tagesgeschäfts. Das Video zeigt den verstörenden „Witz“, einen der Songs aus der neuen Grand-Hotel-Phase. Der hannoversche Singer/Songwriter Herr Müller und sein Chauffeuer ist in der Marlene mit dabei – wer ihn im Kulturpalast (siehe oben) verpasst hat, erhält hier die zweite Chance.

--

Tété, 10.5., Lux

Sie nennen ihn zuweilen den französischen Jeff Buckley. Puh, ordentliche Schuhgröße. Die Gelegenheit, sich selbst davon zu überzeugen, ob sie dem Senegalesen Niang Mahmoud Tété passt, gibt es im Lux. Das aktuelle Album heißt „Fauthentique“. Bisschen französische Wortakrobatik: Aus faux für falsch und authentique wird Fauthentique – die Frage nach falschen Authentizitäten –vulgo: Fake News. Und das kann in diesen Zeiten nicht falsch sein.

--

Michelle Ailjets , 13.5., Kulturpalast

Michelle Ailjets, Oldenburgerin, schreibt Songs, seit sie zwölf Jahre alt ist. Inzwischen kommt sie viel herum mit diesen tiefen, trockenen Liedern. Auch in Hannover war die großartige Komponistin und schlau Texterin schon zu hören, etwa auf der Fête de la Musique. Wer Ailjets gesungenen Gebrauchsanweisungen für Gefühle, Freunde und andere Katastrophen noch nicht kennt, hat jetzt die Gelegenheit, sie zu studieren. Mit dabei im Kulturpalast ist außerdem Freund von Anton, ein Singer/Songwriter aus Hamburg.

--

Fabrizio Cammarata , 16.5., Lux

Ich leg mich mal fest: Die Schwermut in den Liedern von Fabrizio Cammarata übertrifft die von Michael Stipe, der vor Urzeiten mit REM unsere Tränendrüsen massierte, und sogar Philipp Poisel. Der Unterschied liegt vielleicht darin, dass Cammarata in seinen wirklich schönen Songs noch die Sehnsucht nach erfüllbarer Liebe treibt, die Hoffnung, dass die richtige Umarmung noch ganz viel retten kann. Na ja, und Cammarata, der Sizilianer aus Palermo, sieht halt so aus, als hätte man auch mit ihm die männliche Hauptrolle in „La-La-Land“ besetzen können. Da wäre Stipe auch eher zweite Wahl gewesen. Cammaratas Besuch ist eine Konzert mit dem perfekten Soundtrack für Liebeskummer. Unbedingt ausreichend Taschentücher mitbringen.

--

Jeremias, 17.5. Lux

Gib diesem Jungen ein Schlagzeug, eine Gitarre ein Klavier, eine Cello – ganz egal, es kommt immer wunderschöne Musik heraus. Ach ja, im Knabenchor hat der Isernhagener Jeremias Heimbach auch gesungen, erst als Sopran, dann nach dem Simmbruch als Tenor. Für die Fête de la Musique hat er erstmals 2015 eine Band zusammengestellt, und jetzt kommt er mit seinen leicht Disco-inspirierten, modernen deutschen Popsongs mal wieder auf die Bühne im Lux. Die Band, leicht zu merken, heißt genau so wie er mit Vornamen.

--

Daniel Brandt , 17.5., Feinkost-Lampe-Konzert im Festzelt der Kunstfestspiele Herrenhausen

Ach ja, die Kunstfestspiele in Herrenhausen sind ja auch wieder dran. Das Team von Feinkost Lampe setzt da im Festzelt epische Akzente für Musiknerds: zum Beispiel Daniel Bradt & Eternal Something, faszinierende Jazz-Electro-Frickel-Avantgarde (siehe Video). Außerdem dringend zu empfehlen: Klavierviruose Aron Ottignon (12.5.) und amiina (21.5.) die live den historischen Stummfilm „ Fantômas“ vertonen.

--

Ventura , 18.5., Lux

Mal richtiger Rock: Die Band Ventura besteht aus den beiden Terry-Hoax-Musikern Martin Wichary und Kai Schiering sowie Schlagzeuger Tommy Krammling, der sonst bei Portless an der Schießbude sitzt. Ein richtiges Video war auf die Schnelle nicht zu finden. Einstweilen müssen wir uns mit einem kurzen Teaser-Clip begnügen. Was das Publikum soundmäßig erwartet kommt dabei trotzdem ganz gut rüber.

--

Vivie Ann , 20.5., Lux

Man muss sich vor dem fürchten, was die große Bühne mit dieser Stimme anrichten kann. Denn Spuren Schmalz sind schon jetzt zu hören. Fängt das Theatralische, das Celinedionhafte an zu wuchern, wenn sich erst 1000 Scheinwerfer und Kameras auf Vivie Ann richten? Auf der kleinen Bühne im Lux ist die Wahl-Hamburgerin noch auf der sicheren Seite. Da wird der Raum erfüllt vom Ehrlichen, vom Fragenden und Fragilen in der Stimme und in den Liedern, in die Vivie Ann ihre Geschichte(n) verpackt. Eine dringende Hörempfehlung. Das Video zum Song „Obsolete Majesty“ läuft rückwärts. Nur ein Gimmick, langweilig nach 'ner Minute? Nope. Unbedingt bis zum Ende dranbleiben.

--

The History of Gunpowder, 21.5., Kulturpalast

Herrlich verrückte, verruchte Vaudeville-Rockwelt: Als wäre der Bandname The History of Gunpowder noch nicht abwägig genug, präsentiert sich Sänger Alex James Morison als wollte er als Johnny-Depp-Double noch mal eine Runde durch Tim Burtons Schokoladenfabrik drehen. Musikalisch? Eine völlig psychedelische Mischung aus Blues, Rock, Bluegrass und Krakeel. Video angucken, weißte Bescheid.

--

Schafe & Wölfe, 23.5., Faust Warenannahme

Jetzt mal Schluss mit den Bielefeld-Witzen. Die sind doch irgendwie durch. Und außerdem kommt da diese Band her: Schafe & Wölfe. Was für sich schon mal ein ganz guter Name ist. Die Truppe um Christian Hyla schmeißt Indie-Rock, Electro und ein bisschen Punk unter den Mähdrescher, und was hinten rauskommt, brüllt Hyla mit einer Stimme raus, die in ihren stärksten Registern so klingt wie das Geräusch, wenn man beim Rangieren im engen Parkhaus einen Pfeiler mitnimmt.

--

Albin & Mika. 23.5., Feinkost Lampe

Achtung, Nerd-Alarm: Die beiden Schweden Albin Johansson und Mika Forsling nehmen Videos ihrer Musik auf und schreiben nichts als „TR-606, CR-78, SH-101, Jupiter 4, MS-10, Juno 60“ darunter. Wie bitte? Normalen Menschen sagt das nichts. Auskenner lesen in den Chiffren die ersten sechs der Zehn Gebote für angewandten Synthesizer-Retro-Wahnsinn (siehe Video). Nur der Vollständigkeit halber: Die vier fehlenden sind Moog, ARP, EMS und Buchla.

--

Espana Circo Este, 24.5., Béi Chéz Heinz

Der Name führt in die Irre: Die Mitglieder des Espana Circo Este stammen nicht aus Spanien, sondern aus Italien und Agentinien. Sie mischen ihren Sound aus Tango, Polka, Ska, Balkan-Beat und Punk. Hört sich das entfernt wie Manu Chao an? Ja, aber wie Manu Chao auf Speed. Siehe Video.

--

Paul Fogarty , 25.5., Der Nachbarin Café (Breakfast & Music)

Die Idee, lecker in einem Bistro zu frühstücken und dabei noch mit Livemusik unterhalten zu werden, ist für sich schon attraktiv. Im Der Nachbarin Café (Faust) wird's unwiderstehlich, wenn Paul Fogarty den Soundtrack spielt. Der Australier, der inzwischen nach Deutschland übergesiedelt ist, singt Balladen über Liebe, Leben und den ganzen Rest und begleitet sich dabei mit Gitarre, Ukulele oder Piano – was halt grad zur Hand ist. Der Multiinstrumentalist ist da nicht so wählerisch, aber auf allen Instrumenten virtuos.

Von Volker Wiedersheim