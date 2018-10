Hannover

Von schlechtem Essen und Fusel entstellte, von beißender Sexualnot geplagte Körper, die eine käsebleiche Haut voller eitriger, blutender Pickel und Pusteln überziehen: Das sind die Anti-Helden, Verlierer und Außenseiter aus den Romanen des Heinz Strunk. Hinter ihrem entsetzlichen Äußeren toben auch noch Einsamkeit, Komplexe, Mangel an Geist und Liebe.

Der große Erfolg einiger Bücher des 56-jährigen Hamburgers zeigt auch, wie viel sensibel wahrgenommenes, wenngleich satirisch überhöhtes Identifikationsmaterial Strunk seinen Fans bietet. So wurde sein Debüt „Fleisch ist mein Gemüse“, in dem er 2004 seine freudlose Jugend als Provinz-Tanzmusiker schildert, rund eine halbe Million Mal verkauft. Für Strunks Werk „Der goldene Handschuh“ über den Frauenmörder Fritz Honka gab es 2016 den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis sowie eine Verfilmung durch den Regiestar Fatih Akin, die 2019 in den Kinos laufen soll.

Ein Füllhorn pessimistischer Daseinsbetrachtungen

In seinem neuen Erzählband „Das Teemännchen“ schüttet der Autor einmal mehr ein Füllhorn perspektivlos pessimistischer Daseinsbetrachtungen über dem Leser aus. Das tut er erstmalig in kleiner Form – in 50 kurzen bis ultrakurzen Geschichten und Skizzen. Die variieren zwischen Sozialstudie, Groteske, Traumvision oder auch Schnipseln aus dem realen Leben.

Heinz Strunk mit „Das Teemännchen“ eine Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht. Quelle: Rohwolt

Eher subtil geht es in diesem Sinne in der titelgebenden Geschichte zu. Ein Schlaffi namens Michael macht dank einer Bürgschaft der Eltern einen Teeladen mit dem akademischen Namen „Aromatica“ auf. Um ihn nach drei Monaten mangels Kunden wieder zu schließen, die Vorräte selbst zu trinken und dabei „ohne viel Aufhebens auf leisen Sohlen aus der Welt“ zu verschwinden.

Von deutlich drastischeren Aromen umweht, vollzieht sich der Niedergang einer Anja. Die Hauptfigur der Geschichte „Borstelgrilleck“ ist mit 20 die reinste Kleinstadtschönheit. Ein paar Jahre an der Fritteuse einer Imbissstube machen aus ihr jedoch eine so desaströs konturlose Vettel, dass ihr Chef sie in den Keller verbannt. Dort muss sie fortan Frikadellen für den nächsten Tag anbraten – um den Kunden mit ihrem Anblick nicht den Appetit zu verderben. In „Madhouse“ reagieren zwei Barkeeper ihren Sextrieb an völlig betrunkenen Studentinnen ab. Der eine Wirt ist von Frauenhass getrieben, der andere weiß ganz genau, dass Frauen ihn außerhalb der Kneipe niemals ansprechen würden. Sie alle sind typische Strunk-Figuren. Sie alle sind Verlierer.

Am 17. Dezember liest Heinz Strunk aus „Das Teemännchen“ (Rohwolt, 208 Seiten, 20 Euro) im Pavillon, Lister Meile 4.

Von Ulrike Cordes