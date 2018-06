Hannover



Ry Cooder: Prodigal Son. In seiner mehr als 50-jährigen Karriere hat der Gigant an der Gitarre schon alle Arten von Roots-Musik wieder hervorgekramt und herausgeputzt, von Bolero bis Bluegrass. Nun, in Zeiten der Angstmacher, kombiniert er Gospel und Guthrie, Kirchenlieder und Protest. Acht Traditionals, drei eigene Stücke. An Gott glaubt er wohl nicht, aber an Träumer wie Jesus und Woody. Ein Album, das Mut macht.

Ry Cooder: Prodigal Son Quelle: Label

Stuart A. Staples: Arrhytmia. Wie ein Rabe sitzt die Stimme vor dem Nebelmeer. Dann fliegt sie los, vorsichtig, aber furchtlos, findet ihren Weg. Staples ist der softeste Sänger der Welt. Sein 30-minütiges Instrumental “Musik For a Year In Small Paintings“ vertont 365 Bilder seiner Freundin, der Malerin Suzanne Osborne. Wunderbarer Mix aus Melancholie und Experimentierfreude, Entschleunigung und Oboe.

Stuart A. Staples: Arrhytmia Quelle: Label

Rainhard Fendrich: Für immer a Wiener – live und akustisch. Heute hören wir Bilderbuch, früher “Ba-Ba-Banküberfall“, und wir sahen “Herzblatt“ mit Rainhard Fendrich, selbst ein Mann mit großem Herz. Der Erlös der Platte fließt in Projekte gegen Kinderarmut. Austro-Pop gegen giftige Gleichgültigkeit.

Rainhard Fendrich: Für immer a Wiener – live und akustisch Quelle: Label

Von Mathias Begalke