Hannover

Der polnische Schriftsteller Marcin Cecko schreibt den Text für „Es war einmal ... das Leben“. Die Theaterproduktion nach der Zeichentrickserie aus den Achtzigerjahren hat am 23. Februar Premiere. Am 21. Februar gibt es eine Preview.

Sie arbeiten an „Es war einmal ... das Leben“. Wollen Sie die alte Zeichentrickserie aus den Achtzigerjahren wiederbeleben?

Nein, sicher nicht. Aber wir haben darüber nachgedacht, so etwas wie die 27. Folge der Serie, die aus 26 Folgen bestand, auf die Bühne zu bringen.

In der Serie gab es Folgen über die Zelle, das Blut, das Gehirn. Welcher Aspekt des menschlichen Körpers schwebt Ihnen vor?

Wir haben uns für ein Thema entschieden, das in den Achtzigerjahren noch keine Rolle spielte. Wir wollen uns mit den Genen und den Möglichkeiten der neuen CRISPR/Cas-Methode zum Verändern von Genen beschäftigen.

Das ist ein sehr wichtiges Thema, aber doch wohl nur schwer auf die Bühne zu bringen.

Ja, es ist kompliziert, aber mich interessiert es, wissenschaftliche Themen auf die Bühne zu bringen. Ich denke, das Theater sollte sich nicht darauf beschränken, klassische Dramenstoffe anzubieten. Wenn es zeitgenössisch sein will, muss es sich mit zeitgenössischen Themen beschäftigen. Ich finde es wichtig, dass sich Naturwissenschaft dem Publikum öffnet, aber ebenso wichtig ist es, dass sich Künstler mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen.

Wie wollen Sie das angehen?

Wir wollen keine naturwissenschaftliche Vorlesung halten. Also haben wir eine Geschichte entwickelt, über die wir das Thema erzählen können. Die Idee ist, einen älteren Mann auf die Bühne zu bringen, der einen Unfall hatte. Die Handlung wird sich dann zum Teil in dessen Körper abspielen. Dieser Mann sollte beim Publikum einigermaßen bekannt sein. Dann habe ich unseren Dramaturgen gefragt, ob er vielleicht einen bedeutenden Geschäftsmann aus Hannover kennt, dessen Vater nicht so einfach zu identifizieren ist. Dieser Umstand ist wichtig, um den Aspekt der Genforschung in die Geschichte zu bekommen. Und er hatte da eine Idee…

Sagen Sie nicht, dass Sie Carsten Maschmeyer auf die Bühne bringen werden.

Der Name ist nicht so wichtig, es geht eher um die Geschichte.

Echt jetzt? Sie bringen Carsten Maschmeyer auf die Bühne?

Wir werden seinen Namen nicht benutzen, es ist ja alles reine Fiktion. Was mich berührt, ist dass unser Held sehr reich ist, aber als Waisenkind aufgewachsen ist. Das brauchen wir für unsere Geschichte.

Die Zeichentrickserie, deren Namen Sie für Ihr Stück nutzen, führt ja ins Innere des menschlichen Körpers. Reisen Sie auch in das Innere Ihres Helden, also in das Innere von Carsten Maschmeyer?

Der Name spielt wie gesagt keine Rolle. Aber in der Tat, wir reisen in den Körper des Mannes.

Wie kann das auf der Bühne funktionieren? Mit Tanz? Oder Video?

Łukasz Twarkowski, der Regisseur, arbeitet intensiv mit den Möglichkeiten von Video. Das wird also auch bei „Es war einmal das Leben“ eine wichtige Rolle spielen.

Wie gehen Sie als Autor damit um? Schreiben Sie auch die Drehbücher für die Videos?

Bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders als bei anderen Theaterautoren. Ich arbeite immer sehr eng mit dem Team zusammen. Seit einem halben Jahr arbeiten wir an dem Thema. Wir diskutieren viel miteinander über Bilder und szenische Möglichkeiten. Ich habe den Großteil des Textes hier während der Proben geschrieben. Insofern ist Video und szenisches Arbeiten nicht voneinander getrennt.

Sind Sie denn fertig mit dem Text?

Noch nicht ganz. Es fehlt noch die letzte Szene. Dabei wird es auch um die Verbindung von Wissenschaft und Gefühlen gehen. Das ist für mich eine sehr spannende Angelegenheit.

Warum sollen die Leute ins Theater kommen und sich „Es war einmal ... das Leben“ ansehen, statt zu Hause im Sessel zu bleiben und ein gutes Sachbuch über die neuen medizinischen Möglichkeiten mit der Genschere zu lesen?

Weil Sie im Theater auch etwas über sich erfahren. Es geht nicht nur darum, etwas über den Körper zu lernen, es geht auch darum, etwas körperlich zu spüren. Im Theater sind wir in Lage, die Menschen auch körperlich etwas spüren zu lassen.

Zur Person Marcin Cecko, geboren 1981 in Warschau, arbeitet als Autor, Fotograf und Performer. Für das Schauspiel Hannover schreibt er den Text von „Es war einmal .... das Leben“ nach der erfolgreichen französischen Zeichentrickserie, die sich in den späten Achtzigerjahren den Vorgängen im menschlichen Körper widmet. Premiere der Inszenierung des Regisseurs Łukasz Twarkowski ist am Sonnabend, 23. Februar, um 19.30 Uhr auf der Cumberlandschen Bühne. Cecko, der gern interdisziplinär arbeitet, war Gründungsmitglied der Dichtergruppe „neolinguists“, in deren Manifest es heißt: „Wir erklären den Tod des Papiers, aber wir haben keine Angst uns durch die Leichenberge zu wühlen. (...) Es gibt kein Original. Originale existieren nicht und haben nie existiert.“

Von Ronald Meyer-Arlt