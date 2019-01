Hannover

Warum treffen diese Lieder nach all den Jahren noch immer so zielgenau ins Herz? Ist die unendliche Geschichte der verlorenen Liebe nicht gerade in dieser Version mit ihren bunten Bändern und ihrem rabenschwarzen Selbstmitleid besonders biedermeierlich und gegenwartsfern? Wie kommt es, dass man so tief mitfühlen muss bei dieser Gefühlsstrom, der hoffnungsfroh am Ufer eines Baches entspringt und todtraurig auf seinem Grund mündet?

Natürlich liegt das an der Musik, die Franz Schubert 1823 zu Wilhelm Müllers Gedichtzyklus „Die schöne Müllerin“ komponiert hat und die der Tenor Simon Bode und der Pianist Igor Levit nun als Start einer neuen Liederreihe im Sprengel-Museum aufgeführt haben. Aber es liegt eben auch an diesen „nachgelassen Gedichten aus den Papieren eines reisenden Waldhornisten“, als die Müller seine Verse zwei Jahre zuvor veröffentlicht hat und die diese Musik erst inspiriert haben.

Ein Schlüssel zur Musik

In keiner anderen Kunstform sind Musik und Sprache so innig verbunden wie im Lied. Die Gedichte sind dabei ein anderer Stein von Rosette: Durch sie wird das eigentlich Unsagbare der Tonsprache schlagartig entzifferbar wie ägyptische Hieroglyphen. Eine harmonische Wendung, eine rhythmische Figur lässt sich plötzlich als Metapher verstehen, als ein komplexes, aber eben doch noch fassbaren Sprachbild, das im Rauschen des Baches die Stimmung des Wanderers fasst. Lieder wie die aus der „Schönen Müllerin“ lehren die musikalische Grammatik und führen sie zugleich zu höchster künstlerischer Vollendung. Sie treffen ins Herz, und man kann ausnahmsweise verstehen, warum das so ist: weil man, solange nur die Töne erklingen, mitlieben und mitleiden, für ein paar magische Momente selbst der Jüngling am Bach sein kann.

Derartige Gedanken drängen sich zumindest auf, wenn man hört, wie raffiniert und geistreich Simon Bode und Igor Levit das Verhältnis von Worten und Noten ausleuchten. Bode, der an der hannoverschen Musikhochschule studiert und dort sehr bald regelmäßig mit Levit zusammengearbeitet hat, singt fabelhaft textverständlich und doch alles andere als deklamatorisch. Unterstützt und befeuert von dem hier ganz in der Rolle des Begleiters aufgehenden Pianisten zielt er vielmehr auf die ganz großen Bögen und dehnt dabei, vor allem was Dynamik und Phrasierungen betrifft, die Grenzen des Machbaren, zumindest aber des Gewohnten weit aus.

Unstillbare Lust nach mehr

Kaum je etwa ist Liedgesang so leise zu hören, wie Bode und Levit es gelegentlich demonstrieren, nur um bald darauf umso effektvoller aus vermeintlicher Ruhe auszubrechen. Unkonventionell, aber jederzeit sinnstiftend ist auch die flexible Tempogestaltung, die selbst vor höchsten Geschwindigkeiten nicht zurückschreckt. Dass die Klangschönheit, der fabelhaft lyrische Ton in Bodes Tenor und die weite Wärme in Levits Begleitung, bei einer derart zugespitzten Interpretation zu keinem Zeitpunkt leidet, ist eines der weiteren Wunder dieses Liederabends, der fast unstillbare Lust macht nach mehr.

Wann genau die an diesem Abend als Benefizkonzert für die Joseph-Joachim-Akademie gestartete Reihe „Lied im Sprengel“ fortgesetzt wird, steht allerdings noch nicht fest. Und eine Zugabe gab es auch nicht.

Die Joseph-Joachim-Akademie Das Konzert im Sprengel-Museum war auch eine Benefizaktion für die Joseph-Joachim-Akademie. Die Künstler haben auf ihre Gage verzichtet, um die Kooperation zwischen der NDR Radiophilharmonie und der Musikhochschule zu unterstützen. Die Akademie, die nichts mit dem ebenfalls nach Joachim benannten Violinwettbewerb zu tun hat, gibt jungen Musikern am Ende ihres Studiums zwei Jahre lang die Möglichkeit, bei Auftritten der Radiophilharmonie praktische Orchestererfahrungen zu sammeln und Unterricht bei ihren Mitgliedern zu bekommen. Bislang war die 2015 ins Leben gerufene Akademie nur Streichern zugänglich. Mit den Erlösen aus dem Konzert, die von der VHV-Stiftung aufgestockt werden, entsteht eine zusätzliche Stelle für einen Trompeter oder eine Trompeterin.

Von Stefan Arndt