Hannover

„We can do some damage, 'fore the hour's handed“, poltert Chuck Ragan und spielt ein energisches Riff auf seiner Gitarre. Dabei zittert sein ganzer Körper voller Spannung, wenn er sich beim Singen so verausgabt, dass seine Stimme fast umschlägt.

Mit Posthardcore-Band Hot Water Music ist Chuck Ragan in den 90er-Jahren bekannt geworden. Seit 2006 hat der Punk die E- mit der Akustik-Gitarre getauscht und macht erdigen Folk. Der ist nicht etwa gemütlich-leichtfüßig, sondern energisch-intensiv. Am Freitag hat er damit knapp anderthalb Stunden 800 Zuschauer in der Markuskirche begeistert. Nicht, dass die Kirche schon ein ungewöhnlicher Ort für Alt-Punker wäre, die Zuschauer tanzten nicht etwa Pogo, sondern klatschen mit oder nickten im Takt mit ihren Köpfen.

Zur Galerie Bilder vom Konzert von Chuck Ragan in der Markuskirche.

Von kb