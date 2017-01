Hannover. Es gab Zeiten, da konnte man die Hannoveraner noch mit einem Dreizentnerschwein zum Glücksspiel verleiten. Das Borstenvieh war 1950 einer der heißbegehrten Hauptpreise bei einer Theaterlotterie, mit der der Wiederaufbau des Opernhauses finanziert werden sollte. Die Idee war ein Knüller; die Hannoveraner kauften reichlich Lose. 18 Jahre später versuchte ein neu gegründeter Verein, die Gesellschaft der Freunde des hannoverschen Schauspielhauses (GFS), die Erfolgsserie fortzusetzen. Man veranstaltete erneut eine Lotterie, um den Bau eines Schauspielhauses voranzutreiben. Da es mit dem Wohlstand schon etwas besser aussah, wurden diesmal 15 nagelneue Volkswagen ausgelobt. Die Kasse war am Ende wieder gut gefüllt – doch mit dem Bau eines Theaters sollte es noch 24 Jahre dauern. Die GFS hat in diesen Jahren nie aufgegeben. Sie führte einen zähen und überaus engagierten Kampf. Begonnen hat er im November 1966 – vor nunmehr 50 Jahren. Eigentlich schien der Streit um einen Theaterneubau in jenem Jahr endlich beigelegt. Seit Kriegsende musste das Schauspielensemble (und das Publikum) mit provisorischen Spielorten klarkommen. Der Ballhof galt zwar als Zuhause des Sprechtheaters; aber aufgrund der Enge und mittelmäßigen technischen Ausstattung des Hauses fanden die Vorstellungen auch in Schulen, im Theater am Aegi oder auf der Studiobühne im Künstlerhaus statt. 1958 reservierte der Rat der Stadt erstmals 3,7 Millionen Mark für die Planung eines Schauspielhauses am Weißekreuzplatz hinter dem Hauptbahnhof, dort, wo heute der Raschplatzpavillon steht.

Es dauerte weitere acht Jahre, bis eine Grundsteinlegung in greifbare Nähe rückte. Doch kurz vor dem Termin, im Juni 1966, wurde im Rathaus überraschend beschlossen, das Projekt erneut zu vertagen und eine Haushaltssperre zu verhängen. Nicht nur Intendant Franz Reichert, den man gerade erst aus Wien mit dem Versprechen, ein neues Haus zu bauen, nach Hannover gelockt hatte, war aufgebracht. Vertreter aus Kultur, Politik, Gewerkschaften und Wirtschaft wollten sich nicht länger vertrösten lassen und wurden aktiv. Gemeinsam gründeten sie die GFS, um öffentlich Druck zu machen. Den Vorsitz übernahm der frühere Oberstadtdirektor Karl Wiechert. In einem öffentlichen Aufruf erklärte der neue Verein, dass Hannover als „das wirtschaftliche, kulturelle und geistige Zentrum Niedersachsens, als Stadt einer großen kulturellen Tradition“ das Schauspielhaus so nötig habe wie Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser und Sportstätten.

Bei dem Aufruf blieb es nicht. Es folgten Diskussionsrunden und Aktionen, unter anderem eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Lob des Theaters“, die in der Stadt sehr populär war. Zu den Streiterinnen in der ersten Reihe gehörte auch Tilli Weil, die Mutter des heutigen Ministerpräsidenten. Stephan Weil kann sich noch gut an die Gespräche der führenden „Schauspielfreunde“ im Elternhaus erinnern. Die Liebe seiner Mutter zum Theater, ihre Arbeit als geschäftsführendes Vorstandsmitglied der GFS verschafften ihm zudem erste Bühnenerfahrungen. Mit elf Jahren übernahm er eine Kinderrolle in dem von Dieter Hufschmidt inszenierten Endzeitdrama „Der große Wolf“ von Harald Müller. Der Vertrag, den Stephan Weil bis heute als Erinnerungsstück aufbewahrt hat, vermerkt ein Honorar von 3,50 Mark – für jeden Auftritt. Die örtliche Zeitung lobte seine Darstellungskunst etwas spitz als „passend“.

1968 glaubte der Freundeskreis, endlich am Ziel zu sein. Zur Ratssitzung, in der der Neubau beschlossen wurde, erschien Sonni Miesner, Ratsherrin und GFS-Vorstandsmitglied, im grünen Kleid; im Grün der Hoffnung. Bei der Lotterie, für die auch Ensemblemitglieder als Losverkäufer auf die Straße gegangen waren, kamen am Ende stattliche 400000 Mark zusammen, genug, um zumindest die Architekten zu bezahlen. Doch nur wenige Monate später herrschte Katerstimmung. Die Gegner im Rathaus hatten sich erneut durchgesetzt. Da mehrere Großprojekte wie Stadtbibliothek und Stadionbad anstanden und die Kassen wieder einmal leer waren, wurden die Schauspiel-Pläne weitere fünf Jahre vertagt und schließlich gestrichen.

Mag sein, dass so mancher Verein, so manche Bürgerinitiative in dieser Krise frustriert den Platz geräumt hätte – doch die GFS machte weiter, widmete sich neuen Aufgaben und Projekten, ohne das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren. 1982 trat die Stadt Hannover vertraglich ihre Beteiligung am Theater ans Land Niedersachsen ab. Ein Eigentümerwechsel, der in den nächsten Jahren neuen Schwung in die alte Debatte brachte. Im November 1992 war es dann endlich so weit: Eine Festgesellschaft feierte die Premierenvorstellung im neuen Schauspielhaus an der Prinzenstraße. Übrigens begleitet von spöttelnden Zeitungskommentaren wie „Hannovers schönstes U-Boot“ (FAZ) oder „Weißer Riese“ („Süddeutsche Zeitung“).

Ziel erreicht, Vorhang zu? Mitnichten. Die Schauspielfreunde gibt es noch heute. In diesem Januar feierten sie ihren 50. Geburtstag mit viel Prominenz. Der Verein hat sich als Spitzenvertretung des Publikums etabliert, mit eigenen Initiativen – wie Nachwuchspreise für Schauspieler oder neue rote Bühnenvorhänge. Nicht jeder Intendant kam mit der GFS zurecht. Manchmal herrschte Funkstille wie in der Ära Witt, manchmal war man sich sehr nah wie in der Ära Khuon und ab und an wird die GFS als Fanclub geherzt wie in der Ära Schulz. Als Lars-Ole Walburg kam, vermutete ein Kritiker, der Neue wolle es weder sich noch dem Publikum gemütlich machen, und schrieb: „Gut so. Bravo“. Und das ist ganz im Sinne der GFS.Gabi Stief

n Zum GFS-Jubiläum ist eine Chronik erschienen. Sie kostet 15 Euro und kann bestellt werden unter Tel. (05 11) 5 54 73 75 oder per E-Mail: schauspielfreunde.hannover@gmx.de.