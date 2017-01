Hannover. Als Silvester von Hösslin im Spätsommer 2015 nach Hannover zog, kannte er fast niemanden hier. Genau so hatte er es gewollt. Nach Stationen in Aachen, Zürich und Basel, nach zehn Jahren im Ensemble der freien Theatergruppe Far A Day Cage wollte er seinen Horizont weiten und sich selbst als Schauspieler neu erproben. „Als Herausforderung“, sagt er heute über diesen Kaltstart in der neuen Stadt, „ist das absolut richtig gewesen.“

Im Juni 2013 hatte es ihn schon einmal hierher verschlagen. Da gastierten Far A Day Cage mit „Urwald“ beim Festival Theaterformen. Die Atmosphäre gefiel ihm, der Theaterhof mit seinem Flair, die nächtlichen Konzerte. Und während er das Schauspielhaus erkundete, fragte er sich insgeheim, „wie es hier wohl so läuft“. Der Regisseur Florian Fiedler ermunterte ihn zwei Jahre später, nach Niedersachsen zu kommen. Mit Fiedler hatte er in Basel erfolgreich zusammengearbeitet, warum nicht auch in Hannover? Vor allem wollte er neue künstlerische Handschriften kennenlernen - und Kollegen, „die mich noch auf eine andere Art fordern“.

Hannovers Publikum konnte ihn erstmals beim Hoffest im September 2015 erleben. Da stand ein eher introvertierter Mann in Trainingsjacke auf der Bühne und sang zur Gitarre. Ein Kleinkünstler, sein Name Marc-Uwe Kling, Schöpfer und Vorleser der populären „Känguru-Chroniken“. In dieser Rolle debütierte Silvester von Hösslin im Ballhof. Das Stück wurde ein Publikumshit. Bisher haben es mehr als 9000 Menschen gesehen, die Vorstellungen sind regelmäßig ausverkauft. Wenig später schlossen sich „Die Physiker“ an, inszeniert von Florian Fiedler.

Danach betrat er die große Bühne. Urkomisch, wie er im „Amerikanischen Detektivinstitut Lasso“ mit stoischer Miene einen Rezeptionisten des City-Hotels am Thielenplatz mimt und den fahrigen Jungautor (Jakob Benkhofer) mit seinen Fragen zur Schriftstellerei nervt. Es folgten ein flotter Ritt durch die Geschichte des Kapitalismus in „Lehman Brothers“ und ein wildes Rollen-Sixpack beim Sommertheater „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“. Zuletzt spielte er in Lutz Hübners Komödie „Richtfest“ den Soziologieprofessor Ludger und verkörperte zusammen mit Lisa Natalie Arnold als Gattin Vera ein herrlich arrogantes Oberschicht-Pärchen. Und nun bekommt er seinen ersten Soloabend. Am Tag nach Neujahr haben die Proben zu „Die Nacht von Lissabon“ begonnen. Im Roman lässt der Autor Erich Maria Re- marque 1942 einen Unbekannten, der sich Josef Schwarz nennt, im Hafen von Lissabon auf einen Schicksalsgenossen treffen, dem er die ganze Nacht hindurch seine abenteuerliche Lebens- und Fluchtgeschichte erzählen wird. Die Lektüre ist fesselnd „und zwischendurch auch immer wieder rührend“, wie Silvester von Hösslin einwirft. „Ich habe das Buch in zwei Tagen durchgelesen.“

Eingerichtet wird der Abend für einen Schauspieler und einen Live-Musiker (Lars Wittershagen) von Intendant Lars-Ole Walburg, der damit an seine Erfolgsinszenierung „Im Westen nichts Neues“ anknüpft, die nach längerer Pause wieder ins Repertoire zurückgekehrt ist. Zur Vorbereitung haben Walburg, von Hösslin und die Dramaturgin Kerstin Behrens im vergangenen November eine Reise in die türkisch-syrische Grenzregion unternommen. Sie wollten vor Ort recherchieren, wie Emigration heute aussieht, und erfuhren in bedrückenden Gesprächen mit Syrern, „welchen Horror diese Leute, die aus Aleppo geflohen sind, durchmachen“. Dabei sei es ihnen nicht darum gegangen, Material zu finden, das sie auf der Bühne benutzen können, sondern um Wissen aus erster Hand, berichtet Silvester von Hösslin. „Als Grundlage für unsere Arbeit ist das sehr wichtig.“

Die Aktualität des Romans ist ohnehin offensichtlich, „das Motiv der Heimatlosigkeit und der Flucht, der Emigration“, wie der Schauspieler es nennt. „Das ist heute nicht anders als damals. Und das macht’s aktuell, ohne dass man Syrien-Bezüge auf der Bühne herstellen muss.“ Dennoch werde er „nicht nur in 40er-Jahre-Klamotten herumlaufen“, wie das Foto oben vermuten lassen könnte. „Mit der Diskrepanz zwischen der damaligen Zeit und heute werden wir spielen“, kündigt der 38-Jährige an, „aber unaufdringlich. Wir wollen auch frech damit umgehen.“

Die Cumberlandsche Bühne als Spielort ermöglicht den Theatermachern dabei genau jene Intimität, die der „Drang der Geschichte“, wie Silvester von Hösslin ihn nennt, unbedingt benötigt. Das sei elementar, um die Zuschauer wirklich zu packen. Textlich bleibe die Fassung von Lars-Ole Walburg dicht am Original. Und überhaupt werde es „kein großes Bohei“ geben: „Mit den wenigen Mitteln, die wir haben, werden wir versuchen, viel anzustellen.“Björn Achenbach