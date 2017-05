Hannover. Wer hilft mir? Wie werde ich begehrenswert?“ In Gaetano Donizettis komischer Oper plagt den verzagten Nemorino der Liebeskummer - er verzehrt sich nach der schönen, für ihn unerreichbaren Adina. Doch er wird von der Unbarmherzigen abgewiesen, sie macht sich über ihn und seine romantischen Vorstellungen lustig. Nun setzt Nemorino seine gesamte Hoffnung auf einen Liebestrank, der bei der Begehrten zärtliche Gefühle erwecken soll. Und so dreht der mit menschlichen Schwächen bestens vertraute Dulcamara dem Gutgläubigen tatsächlich ein vermeintliches Zaubermittel aus seinem Sortiment an - in Wahrheit handelt es sich jedoch um eine Flasche Bordeaux. Noch vor der Verabreichung vollzieht sich bei Nemorino eine spontane Gemütsaufhellung. Im festen Glauben daran, dass Adinas Herz ihm bald gehören werde, lässt er von seiner schmachtenden Werbung ab und zeigt sich, unterstützt durch die einsetzende Wirkung des Alkohols, der „grausamen Schönen“ gegenüber gleichgültig. Die in ihrer Eitelkeit gekränkte Adina willigt nun trotzig in die Heirat mit dem Soldaten Belcore ein, was ihren treuen Verehrer in Verzweiflung stürzt.

Nemorino sieht sich zum Erwerb einer weiteren Flasche des magischen Elixiers gezwungen, den er allerdings nur dadurch finanzieren kann, dass er sich in die Dienste seines Widersachers Belcore begibt. Als die versammelte Damenwelt, mit Ausnahme von Adina, von einer plötzlichen Erbschaft Nemorinos erfährt, findet sich der ebenfalls Ahnungslose und bislang Verachtete plötzlich im Mittelpunkt des weiblichen Interesses wieder. Das stachelt Adinas Eifersucht an. Als sie erfährt, dass Nemorino sein Leben für sie eingesetzt hat, ändern sich ihre Gefühle. Sie kauft seinen Vertrag zurück und erklärt ihm ihre Liebe. Dulcamara hat eine passende Erklärung für dieses Happy End parat: Allein seinem Liebestrank sei dieses Glück zu verdanken.

Mit einem Augenzwinkern präsentiert der Librettist Felice Romani zwei unterschiedliche Liebeskonzepte in dieser Belcanto-Oper. Als Vorlage für den dramaturgischen Aufbau wie für die Figuren diente ihm Aubers Oper „Le philtre“. Donizettis Partitur sprüht geradezu vor kompositorischen Einfällen: bewusster Einsatz von Koloraturen zur Illustration eines vermeintlich kapriziösen Wesens, von Pauken und Trompeten untermalte Überheblichkeit, eine im Parlando-Stil verdeutlichte Geschwätzigkeit des nimmermüden Dulcamara. Auf anrührende Weise vertonte Donizetti in Nemorinos Romanze „Una furtiva lagrima“, die zu den musikalischen Glanzstücken dieses Werks zählt, die Liebessehnsucht jener Figur. Einmal mehr hat Donizetti seine Erfindungsgabe bewiesen und einen Melodienreichtum mit gewitzter, musikalischer Charakterisierung verquickt, die sich in eine psychologisch fein ausgesponnene Handlung einfügt.

Der Regisseur Tobias Ribitzki, der zuletzt in Hannover Mozarts „Titus“ in Szene setzte, fokussiert sich in seiner Lesart auf das Verhältnis von Schein und Sein in dieser Oper. Nemorino, ein junger Schwärmer, erliegt der Illusion einer Scheinwelt, in der er sein Idealbild der Frau, seine Wünsche und Träume, auf Adina projiziert und deshalb nicht mehr zwischen Rolle und Person unterscheiden kann. Nemorinos Prinzip, sein Glaube an die Existenz eines Liebestranks, entspringt seinem unbedingten Willen, die Scheinwelt für bare Münze zu nehmen - und doch lässt diese Don-Quijote-hafte Haltung seinen Traum tatsächlich Realität werden.

Steffi Mieszkowski

Musikalische Leitung Daniel Klein Inszenierung Tobias Ribitzki Bühne Florian Parbs Kostüme Rebekka Zimlich Choreinstudierung Dan Ratiu Dramaturgie Steffi Mieszkowski

Adina Ania Vegry/Athanasia Zöhrer Nemorino Robin Kim/Sung-Keun Park Belcore Byung Kweon Jun/Matthias Winckhler Dulcamara Tobias Schabel/Frank Schneiders Gianetta Anna-Doris Capitelli/Karine Minasyan/Ylva Stenberg. Chor der Staatsoper Hannover, Niedersächsisches Staatsorchester Hannover