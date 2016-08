Hannover. Mann oder Frau - oder irgendwo dazwischen? Mit einem ungewöhnlichen Format setzt das Theater fensterzurstadt ein komplexes Thema in Szene. Schauplatz der Performance ist ein Container mit einer Glasfront, der während der Vorstellungen auf dem Goseriedeplatz gegenüber der Kestnergesellschaft aufgestellt wird. In diesem Container wird ein männlicher Darsteller als Frau „wohnen“ - an zehn Tagen mit jeweils zwei Vorstellungen. „Penthesilea - Mein Leben als Frau“ ist der erste Teil der Trilogie „Inside-Outside-Nowhere - Drei Reisen in die Intimzone“. Ein Spiel zwischen Innen- und Außenraum, zwischen Intimität und Öffentlichkeit.

Mit szenischen Experimenten im Stadtraum will sich das Ensemble fensterzurstadt nun den unterschiedlichen Dimensionen von Sexualität und Intimität nähern. Im ersten Teil geht es um wechselnde Geschlechterrollen. Texte transsexueller Frauen werden gespiegelt an Heinrich von Kleists Trauerspiel „Penthesilea“. Im Container haben nur jeweils drei Zuschauer pro Vorstellungen Platz, die übrigen Besucher können auf dem Goseriedeplatz von außen verfolgen, was hinter der Glasfront in diesem Container geschieht. Ein Projekt von und mit Ruth Rutkowski, Carsten Hentrich und Sascha Schmidt. Premiere ist am 9. September, 18. 30 und 20 Uhr, auf dem Goseriedeplatz.

Karten unter (05 11) 22 02 19 12. Sie werden nach telefonischer Anmeldung verlost. Weitere Termine am 11., 12., 13., 19. 20. 26., 27. 28. und 29. September, jeweils um 18. 30 und 20 Uhr auf dem Goseriedeplatz.