Hannover. Late-Night-Shopping im Stadtteil. Um ihren traditionsreichen Familienbetrieb vor dem Aus zu retten, setzen Mutter Anita und ihr Sohn Salvatore Schneyderleyn alles auf eine Karte: Sie haben eine neue Geschäftsidee! Ja, und damit kann ja alles nur noch besser werden. Oder? Die tapferen Schneyderleyns kämpfen ums Überleben. Ihnen steht das Wasser bis zum Hals, finanziell und innerfamiliär: eine heiter vertrackte Mutter-Sohn-Beziehung und ein Ringen um die Existenz.

Einmal im Jahr unternimmt die Agentur für Weltverbesserungspläne (AWP) eine „Inszenierung von Alltagsräumen“. Diesmal hat sich die theatrale Produktionsgemeinschaft unter der Leitung von Regisseurin Ulrike Willberg einen Laden am Lindener Markt ausgesucht, die Textilgalerie „Frau Zimmer“ an der Davenstedter Straße 3. Nach Ladenschluss verwandelt sich die kreative Laden-Galerie in eine Bühne. Maßgeschneidert für diese Räumlichkeiten erkunden Kathrin Reinhardt und Matthias Buss, der auf vielen Bühnen der Stadt zu sehen ist, die Seelenlandschaften von Mutter und Sohn Schneyderleyn (Musik: Jan Fritsch). Ein tragikomisches Kammerspiel als Homestory in drei Akten und drei Räumen in Zusammenarbeit mit den Designerinnen Marion Krüger und Beata Foit - und damit eine weitere künstlerische Vernetzung der mobilen Theatermacher ohne feste Spielstätte innerhalb der Stadt.

Premiere am 25. Februar, 20 Uhr, in der Textilgalerie „Frau Zimmer“ Davenstedter Str. 3. Auch am 26. Februar, 14 Uhr. Weitere Termine im März und April. Karten während der Ladenöffnunsgzeiten bei „Frau Zimmer“ und an der Vorverkaufskasse im Künstlerhaus, Sophienstraße.