Hannover. Flucht, Macht, Manipulation, Körperkult, der Umgang mit dem, was fremd ist: Für alle, die gern einmal die Perspektive wechseln, ist das „Festival Theaterformen“ ein Muss. Kurz vor der Sommerpause wird Hannover zum Drehkreuz für Theatermacher aus der ganzen Welt, die das Publikum mit außergewöhnlichen Geschichten, Bilderwelten und Darstellungsformen überraschen. Wer zusätzlichen Input sucht, wird im Rahmenprogramm mit Stückeinführungen, Warm-ups, Nachgesprächen und Diskussionen fündig. Und zum Ausklang der Abende spielen angesagte Indie-Bands live im Festivalzentrum im Hof zwischen Schauspielhaus und Künstlerhaus.

Theaterkrimi,

Dokumentartheater und

Tanzperformance im

Schauspielhaus

Packender Polit-Thriller und auch rabenschwarze Komödie ist das Eröffnungsstück „Tristesses“ der belgischen Regisseurin Anne- Cécile Vandalem. Mit großem Ensemble, Live-Video und eigens für das Stück komponierter Musik erzählt sie vom Aufstieg einer rechtsradikalen Politikerin, von dem perfiden Spiel um die Macht und den Mitteln der Manipulation. Schauplatz ist eine kleine Insel in Dänemark.

Vandalem verwebt Privates und Politisches, zeigt Opportunisten, Mitläufer, Opfer und Profiteure. Sie fragt nach den Möglichkeiten, dem autoritären System zu widerstehen, und lotet die Grenzen individuellen und kollektiven Handelns aus.

Die junge mexikanische Regisseurin Laura Uribe bringt das bildmächtige Stück „Mare Nostrum“ nach Hannover. Darin kommen Menschen zu Wort, die in eine ungewisse Zukunft aufbrechen mussten: Auf der Flucht vor militärischen Konflikten oder kriegsähnlichen Auseinandersetzungen berichten sie und ihre Angehörigen vom Verlust und wie man lernt, damit zu leben.

Die mexikanisch-kolumbianische Koproduktion, die Dokumentartheater, Videospektakel und Satire zugleich ist, stellt dem Schmerz der Entwurzelung die Ohnmacht gegenüber, mit der wir Ausgrenzung, Flucht und Vertreibung überall auf der Welt begegnen.

Den Adrenalinspiegel in die Höhe treiben Francesca Pennini und ihre hochathletischen Performer in „Sylphidarium“, einer Tanzperformance, die cool und futuristisch daherkommt. „Wir versuchen, die Balletttradition aufzubrechen, sie zu sezieren. Es geht um die Verwandlungsfähigkeit des Körpers“, schickt die italienische Choreografin voraus.

Mit Live-Musik, getauschten Geschlechterrollen, extravaganten Kostümen und einem selbstironischen Blick auf Hipness und Körperkult bekommen die Zuschauer ein zeitgenössisches Ballett in Hochglanzästhetik zu sehen. Wer selbst an einer konspirativen Aktion im Publikum teilnehmen möchte, erhält vom Festivalteam dazu Informationen über sylphidarium@ theaterformen.de.

Umgang mit dem Fremden und dem Ausrangierten im Ballhof

Hochaktuell ist die schwedische Satire „Tigern“ über den Umgang mit dem Fremden - hier in Gestalt einer Raubkatze, die aus dem Zoo entwischt ist. Humorvoll und scharfsinnig erzählt sie davon, wie Vorurteile und Ängste unser Weltbild prägen können.

In der Performance „Oblivion“ der belgischen Regisseurin Sarah Vanhee füllt sich die Bühne Minute für Minute, Satz für Satz, mit ausrangierten Objekten, Gedanken und Beziehungen. Vanhee hat ein Jahr lang ihren realen und virtuellen Müll gesammelt. Im Akt des Auspackens vollzieht sie einen radikalen Perspektivwechsel: Alles hat einen Wert.

Im Ballhof und auf der Cumberlandschen Bühne sind die in New York lebenden Künstlerinnen Sacha Yanow und Nora Chipaumire zu sehen, die sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit ihren Vätern auseinandersetzen: Yanow tritt in ihrer Performance „Dad Band“ als ihr eigener Vater auf und die Choreografin Chipaumire nimmt in „Portrait of Myself as My Father“ die Vaterfigur zum Anlass, koloniale und postkoloniale Strategien zu hinterfragen.

Die Stadt als Bühne und

Stücke zum Mitmachen

Theater und Performances im Stadtraum haben beim Festival Theaterformen Tradition. An Orte fernab der klassischen Bühnen führen in diesem Jahr der Stadtspaziergang ››„Walk, Hands, Eyes“ (Hannover), die intime slowenische Fassung von Tschechows „Drei Schwestern“ in einer Industriehalle und das eigens für das Festival produzierte Stück „Dein Wort in meinem Mund“ von Anna Rispoli und Lotte Lindner & Till Steinbrenner. Was Hannover über Eigentum denkt, erfahren die Zuschauer in „Oratorium“ vom Performance-Kollektiv She She Pop, das mit dem Publikum und einem Chor von Hannoveranern über Besitzverhältnisse spricht. Und in „The Fever“ von 600 HIGHWAYMEN wird das Publikum bei Fragen nach individueller und kollektiver Verantwortung selbst zum Mitspieler.

Das gesamte Festivalprogramm unter www.theaterformen.de. Karten unter (0511) 99 99 11 11 und an allen Vorverkaufsstellen der Niedersächsischen Staatstheater.

blog.theaterformen.de

Zum ersten Mal begleitet eine mehrsprachige Blog-Redaktion in diesem Jahr das Festival. Kritiken, Kommentare, Interviews und Backstage-Reportagen auf Arabisch, Deutsch, Englisch, Persisch und Tigrinya liefern tagesaktuelle Einblicke. In Kooperation mit Radio Leinehertz Refugees on Air.