Hannover. Sie waren das unschlagbare Dream-Team der 1970er-Jahre. Mit ihrem ersten Welterfolg „Jesus Christ Superstar“ revolutionierten der Komponist Andrew Lloyd Webber und der Texter Tim Rice die Musicalszene. Ein durchkomponiertes Musical war neu, und neu war auch das biblische Thema, das sie überzeugend ins Heute verfrachteten. Bei ihrer zweiten Zusammenarbeit knüpften die beiden an die durchkomponierte Form ohne Dialoge an, wenn auch mit einem anderen inhaltlichen Fokus. Musikalisch wandelt „Evita“, so der Titel ihres zweiten und vielleicht sogar noch größeren Welterfolgs, jedoch auf ganz anderen Bahnen, ist wesentlich gefühlsbetonter - so zum Beispiel in dem Hit „Don’t Cry for Me Argentina“. Im Mittelpunkt steht die Lebensgeschichte einer außerordentlichen Frau: Evita Perdón, die es vom einfachen Mädchen vom Land zur strahlenden First Lady Argentiniens brachte.

Im Sommer gastiert die Originalproduktion von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice vom Londoner West End an der Staatsoper Hannover. Die beiden Hauptrollen sind prominent besetzt: Als Evita steht der West-End-Star Emma Hatton auf der Bühne. Hatton hat sich spätestens seit ihrem Erfolg als Hexe Elphaba in „Wicked - the Witches of Oz“ eine riesige Fangemeinde ersungen. Und ihren Gegenspieler „Che“ dürften etliche Musical-Fans in Deutschland kennen: Gian Marco Schiaretti schwang sich schon als Tarzan in dem gleichnamigen Musical-Blockbuster in Hamburg und Stuttgart von Liane zu Liane und wird sicherlich auch in Hannover für Furore sorgen.

Preview am 27. Juni, Premiere am 28. Juni, Vorstellungen bis 9. Juli, 19.30 Uhr; Nachmittagsvorstellungen am 1. und 2. sowie am 8. und 9. Juli, jeweils 15 und 20 Uhr