Hannover. Eine breite, nicht enden wollende Treppe. Auf ihr das Volk, das jubelnd die aufständischen Matrosen grüßt. Plötzlich beginnen die Menschen zu fliehen. Die Treppenstufen hinab rennen, stürzen, flüchten sie. Hinter ihnen die Stiefel und Gewehre der Kosaken. Dazwischen ein weißer Kinderwagen, der unaufhaltsam in die Tiefe rollt …

Nicht die Ereignisse selbst sind es, die wir in unserer Erinnerung aufbewahren. Es sind Bilder davon, die sich in unser Gedächtnis eingraben. So auch jene Treppenszene aus Sergej Eisensteins berühmtem Film „Panzerkreuzer Potemkin“. Sie gehört zu jenen unabweislichen Bildern, die mit den russischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts verbunden sind.

Eine Fiktion durch und durch: Eisensteins Film, gedreht 1925, erzählt von einer Meuterei auf dem Schlachtschiff „Fürst Potjemkin von Taurien“. Die Rebellion ist historisch belegt. Sie gehörte 1905 zu einer Serie von Aufständen, die in den verschiedenen Teilen Russlands aufflackerten und größtenteils militärisch niedergeschlagen wurden. Doch nicht das Ereignis selbst, sondern seine fiktive Aufbereitung hat die Geschichte überdauert und wurde zur Ikone der Revolution.

Bis die Revolution wirklich stattfand, sollten noch zwölf Jahre vergehen. Im Februar 1917 strömen in Petrograd Zehntausende ausgehungerte Arbeiter und Soldaten auf die Straßen. Zehn Tage später ist der Zar abgesetzt, doch der Krieg wird weitergeführt. 2 000 Kilometer von Petrograd entfernt sieht Wladimir Iljitsch Lenin deshalb seine Stunde gekommen. Kurzerhand schließt der Sozialist einen Deal mit Kaiser Wilhelm II. und fährt mitten durch Feindesland nach Hause.

In Russland reißt Lenin zuerst die Führung der Partei und dann des gesamten Landes an sich. Aus der Massenbewegung für ein besseres Leben wird der gewaltsame Staatsstreich, aus dem Traum von einer gerechten Welt blutiger Terror. Am Abend des 25. Oktober läutet der Schuss eines Panzerkreuzers (nicht „Potemkin“, sondern „Aurora“) die Geburt der Supermacht Sowjetunion ein. Die „zehn Tage, die die Welt erschütterten“, so ein anderer Filmtitel Eisensteins, stellen die Weichen für ein ganzes Jahrhundert. Auch davon gibt es Bilder, die jenseits ihres historischen Hintergrunds als Metaphern für Empörung, Hoffnung und Schrecken stehen.

Hundert Jahre nach diesen Tagen nimmt das Schauspiel Hannover das Jahr 1917 künstlerisch unter die Lupe. In einer Revue mit Chor, Video und Livemusik werfen Hausregisseur Tom Kühnel und sein Ensemble einen Blick zurück auf die Bilder jener Zeit und die Ereignisse, für die sie stehen.>>

Berit Kerstens

Mit: Daniel Christensen, Katja Gaudard, Philippe Goos, Günther Harder, Carolin Haupt, Janko Kahle, Sophie Krauß, Frank Wiegard, Polina Lapkovskaja und Band